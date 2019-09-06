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一睹地景藝術節打卡景點 小朋友追著藝術品跑

2019-09-06 19:40聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

地景藝術節今年整合八德區的自然園區和陂塘生態養護特質，以主展區「大湳森林公園」基地為核心展區，向外擴延至週邊的城區、綠地與陂塘生態區，展出一系列與在地化結合的藝術品及活動，今日開幕不少民眾攜家帶眷來參觀，尤其小朋友更和藝術品玩得不亦樂乎，相當逗趣。

在主展區「大湳森林公園」中，其中一件藝術品「我們在森林裡緩緩相遇」為一台會動的機器，只要追著它跑，並在機器中投下10元硬幣就能獲得一瓶礦泉水，小小互動逗得大朋友、小朋友一起追逐機器，笑聲更是此起彼落，對此藝術家劉文琪現場解說，談及設計理念，她表示把機器做成假的庭園山景，是想藉由礦泉水的取得來激發民眾對自然的反思。

藝術品「自然舞衣」、「飛越桃花源」、「共用循環」等都有不少民眾在拍照欣賞，其中「共用循環」是一棵會噴出水霧的樹，引起不少民眾在此拍下水霧繚繞的美照，設計理念為讓大樹及葉梢邊充滿水氣，並與地上的圓圈圖騰相呼應，讓民眾在欣賞該件藝術品時能感受自然與人之間互相依賴的關係。

此外，負責展區維安的八德警分局，在展區入口右手邊設立一處機動派出所，提供民眾指路等服務，由於八德警方派駐眾多警力在地景藝術節，特地更設立3處行動補給站，供給3間派出所警力各項物資，最後警方還是呼籲遊客，該處停車位有限，可以多利用接駁公車、大眾運輸等交通工具，降低展場周邊交通負荷。

藝術品「我們在森林裡緩緩相遇」是一台會動的機器，只要追著它跑，並在機器中投下10...
藝術品「我們在森林裡緩緩相遇」是一台會動的機器，只要追著它跑，並在機器中投下10元硬幣就能獲得一瓶礦泉水，小互動民眾追逐機器，笑聲此起彼落。記者陳夢茹／攝影
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由民眾及藝術家共同採集園區中豐富的自然生態，共同製作成偽化石，形成藝術品「大湳遺...
由民眾及藝術家共同採集園區中豐富的自然生態，共同製作成偽化石，形成藝術品「大湳遺址」。記者陳夢茹／攝影
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藝術品「桃樂源」位於「大湳森林公園」展區正中間，有相當多民眾在此拍照留念。記者陳...
藝術品「桃樂源」位於「大湳森林公園」展區正中間，有相當多民眾在此拍照留念。記者陳夢茹／攝影
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藝術品「我們在森林裡緩緩相遇」是一台會動的機器，只要追著它跑，並在機器中投下10...
藝術品「我們在森林裡緩緩相遇」是一台會動的機器，只要追著它跑，並在機器中投下10元硬幣就能獲得一瓶礦泉水，小互動民眾追逐機器，笑聲此起彼落。記者陳夢茹／攝影
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藝術品「共用循環」由於會噴出水霧，引起現場民眾驚呼連連，不少人更趁著水霧拍下美照...
藝術品「共用循環」由於會噴出水霧，引起現場民眾驚呼連連，不少人更趁著水霧拍下美照。記者陳夢茹／攝影
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森林公園藝術節
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