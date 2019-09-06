苗縣鼓勵民眾申請 單身青年、婚育家庭租金補助

2019-09-06 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



政府首次試辦單身青年、新婚家庭與育兒家庭租金補貼，9月2日開放申請，補助2600元到3000元，苗縣府工商發展處統計到6日日，單身青年目前申請12戶、新婚家庭部分申請0戶，育兒家庭申請22戶，現總共受理34戶；還有眾多名額，苗縣府鼓勵符合資格者可踴躍申請。工商發展處指出，單身青年部分，共提供戶數276戶；新婚與育兒家庭共提供85戶。採評點制。

苗縣府工商發展處指出，每月租金補貼單身青年2600元、婚育補貼3000元，補貼期限最長為期1年。縣府鼓勵符合資格者多參與，也可多利用線上申請，縣府現在接獲單身青年申請12戶，都是線上申請。

另外也接到許多電話詢問，由於單身青年有些戶籍與家長一起，單身青年申請條件規定戶籍內沒有直系親屬，因此有許多單身青年需先去戶政單位分戶，可同址不同戶，再來申請。

也遇到房東考量課稅，導致想申請民眾只能遠遠觀望，失去自身福利。工商發展處提醒，政府已修法，所謂的公益出租人也就是房東，能享有3項稅賦優惠，包括綜合所得稅免稅額每月每屋最高1萬元（租金低於1萬元並不會課稅）、房屋稅與地價稅維持「自用住宅」性質，並不會改課「非自用住宅用」稅率，也鼓勵有空屋的房東能釋出名額給更多需租屋民眾，讓雙方皆能雙贏。

苗縣府指出，今年7月22日到8月30日，政府提供一般租金補貼申請，對於此次首次試辦單身青年與婚育家庭的租金補助，此次申請資格更寬鬆。舉例來說，苗栗縣原先租金補貼每人每月平均所得須低於1萬8582元才能申請，但這次試辦方案降低門檻為每人每月平均所得低於3萬970元即可，相信一定更多人受惠。

單身青年與婚育家庭租金補助，從9月2日到27日，為期一個月，有提供網路線上申辦，可多加利用。