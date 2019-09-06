六福村笑傲搖滾音樂祭 茄子蛋等70組樂團接力開唱

2019-09-06 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



為慶祝40周年，六福村9月6日至8日舉辦「笑傲搖滾音樂祭Shout Out Festival」，第一天就由國內金曲獎最佳樂團「茄子蛋」、來自英國成軍30年的經典－Swervedriver等14組樂團接力上陣，不僅全區遊樂設施全開放，且響應政府擴大秋冬旅遊補助，12歲以下孩童可免費入園，一起搖滾。

六福村表示，主題遊樂園創立40年來，不斷開創業界新猷，今年更突破遊樂園只能玩設施的刻板印象，連續3天直接封園舉辦國際級音樂盛典「笑傲搖滾音樂祭」，邀請70組的國內外超人氣樂團，結合園內各大設施及地標，規畫5大主題舞台，每組人氣樂團表演完整1小時，從午後開唱，絕不冷場。。

邀請樂團包含老王樂隊、美秀集團、Vast ＆ Hazy、拍謝少年、脆樂團、甜約翰、五五身、Mary See the Future、渣泥、P!SCO、海豚刑警、雀斑等台灣高人氣獨立創作樂團，還有蘇格蘭國寶級後龐克經典The Twilight Sad、成軍30年的英國瞪鞋傳奇Swervedriver、日本話題二人組 jan and naom、新加坡創作才子 Charlie Lim、泰國女星Violette Wautier及樂團Yellow Fang、日本的The fin等。。

六福村行銷經理黃淑芳說，這次六福村贊助笑傲搖滾音樂祭，除了回饋原本就預購六福村門票的朋友，也響應秋冬旅遊補助，開放12歲以下小朋友免費入園，有別於許多音樂祭現場都是年輕樂迷，笑傲搖滾音樂祭多了很多親子族群，爸媽帶小孩一起欣賞，唱到很多膾炙人口的歌曲時，小樂迷也一起手舞足蹈，增加很多有趣的互動畫面。

另外，為了服務參加音樂祭的朋友，在交通方面特別請台聯巴士與新竹客運加開專車往六福村，在中壢火車站及高鐵新竹站還有由Beanfun!贊助的免費接駁專車可多加利用。