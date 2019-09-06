單身婚育租金補貼最多月領4千元 桃市首周受理637件

2019-09-06 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



中央首度推出協助單身青年、鼓勵婚育租金補貼試辦方案，2日開放受理申請，桃園市截至今天（6日）受理637件，約占總計畫戶數2成左右，市府住宅發展處提醒申請者務必看清資格，年齡、收入超過都不予受理，另規定20到40歲單身青年戶籍內須無直系親屬，建議單身青年先到戶政事務所辦理分戶，可同址不同戶，再向縣市政府申請。

協助單身青年、鼓勵婚育租金補貼試辦方案2日開放申請，2項方案依縣市別有不同補助金額，桃園市分別針對20到40歲單身青年與新婚2年內或育有未成年子女家庭，提供每月3200元與4000元補助，補助期間為期1年，符合資格的民眾可臨櫃、郵寄或採線上申請。

桃園市協助單身青年計畫戶數1093戶、鼓勵新婚育兒計畫戶數1819戶，截至今天分別受理單身青年351件、鼓勵新婚育兒286件（新婚補貼26件、育有未成年子女補貼260件），市府就去年開辦青年租金補貼經驗來說「差不多」，評估至27日截止前應不會超乎預期額滿。

桃市住宅發展處指出，近日受理以來，部分民眾收入超過資格限制，或是單身青年年紀超過20到40歲的限制，都被退件，提醒民眾申請前注意是否符合資格，另租金補貼往往為人詬病房東考量課稅，不願房客申辦，也提醒提供租金補貼的房東為「公益出租人」，可享綜所稅、房屋稅與地價稅優惠，參與公益出租人的房東不須額外向稅務局辦理，即可自動減免。