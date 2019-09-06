桃園婦幼商品展今開幕 連巧克力共和國也免費入場

2019-09-06 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



2019桃園婦幼商品展今年在八德區巧克力共和國舉辦，展期一連4天將至9日結束，共招募66家廠商參展，提供最新、最優質的婦幼商品給民眾，並規劃2場momo見面會、寶寶爬行比賽、巧克力DIY等節目，該次展覽更會有「媽媽購物袋」及「一元競標搶好康」的超殺活動，此外市長鄭文燦更提及巧克力共和國未來將會設有捷運車站G02站通過。

鄭文燦表示，去年4天的婦幼商品展消費記錄為3千500萬，今年辦在巧克力共和國預計將會有更多人潮湧進，9月8日更會邀請到桃園金牌好店—新百王餐廳主廚到現場教學「紅藜仙丹黃金鷄湯」月子餐料理，鄭文燦笑說「我當市長後大家生孩子的意願提高了」，去年台灣出生人口數不到18萬人，但桃園逆勢成長，生育近2萬4千人，生育率大幅提高，尤其八德區的人口數更突破20萬人。

另外鄭文燦也談到桃園捷運建設的推動狀況，他表示，捷運三鶯線延伸桃園八德段可行性研究已獲國發會審核通過，捷運綠線延伸中壢段可行性研究則由交通部審查通過，將由市府持續辦理綜合規劃、基本設計、環境影響評估等工作，期盼透過捷運工程改造桃園，提升桃園交通運量及品質。