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地景藝術節今開幕 展期結束將閉園2年重新建造

2019-09-06 17:14聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

地景藝術節今日開幕，整合自然園區和陂塘生態的養護特質，以主展區「大湳森林公園」基地為核心展區，向外擴延至週邊的城區、綠地與陂塘生態區，包含「桃園市兒童美術館」、「西坡埤塘」、「溪濱公園」以及「中大公園」等地，希望藉由一系列與在地化結合的藝術活動，串連起桃園的情感脈絡，此外市長鄭文燦更預告，22日展期結束後，大湳森林公園將閉園2年重新建造。

鄭文燦表示，桃園過去舉辦地景藝術節已經成為台灣很重要的藝術活動，該次參考了日本瀨戶內國際藝術節來設計，今年選定八德的埤塘文化及舊營區作為主題，保留園區中自然生態的樣貌。活動期間5個展區中，預計舉辦近200場次活動，包含國際論壇1場、藝術家座談4場、光雕展演40場、移動故事屋74場、移動地景5場、戶外大型表演25場、主題活動38場及小旅行9梯次。

今年更是首度嘗試「移動地景」的表演節目，透過場域、空間、時間做劇情編排與移動，讓觀眾有嶄新的體驗。曾是保一總隊大湳營區的大湳森林公園，舉辦完地景藝術節後將閉園2年，預計將耗資3億5千萬把公園重新改造，將在公園內設置兒童玩具圖書館、市民活動中心和長照中心，其中兒童玩具圖書館更將會和東京圖書館進行交流。

地景藝術節今日盛大開幕，市長鄭文燦預告，22日展期結束後，大湳森林公園將閉園2年...
地景藝術節今日盛大開幕，市長鄭文燦預告，22日展期結束後，大湳森林公園將閉園2年重新建造。記者陳夢茹／攝影
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藝術節圖書館森林公園
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