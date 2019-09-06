地景藝術節今開幕 展期結束將閉園2年重新建造

2019-09-06 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



地景藝術節今日開幕，整合自然園區和陂塘生態的養護特質，以主展區「大湳森林公園」基地為核心展區，向外擴延至週邊的城區、綠地與陂塘生態區，包含「桃園市兒童美術館」、「西坡埤塘」、「溪濱公園」以及「中大公園」等地，希望藉由一系列與在地化結合的藝術活動，串連起桃園的情感脈絡，此外市長鄭文燦更預告，22日展期結束後，大湳森林公園將閉園2年重新建造。

鄭文燦表示，桃園過去舉辦地景藝術節已經成為台灣很重要的藝術活動，該次參考了日本瀨戶內國際藝術節來設計，今年選定八德的埤塘文化及舊營區作為主題，保留園區中自然生態的樣貌。活動期間5個展區中，預計舉辦近200場次活動，包含國際論壇1場、藝術家座談4場、光雕展演40場、移動故事屋74場、移動地景5場、戶外大型表演25場、主題活動38場及小旅行9梯次。