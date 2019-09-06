竹東客家音樂村停擺 縣府再爭補助

2019-09-06 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣竹東客家音樂村計畫因基地內一廠家不願拆除，去年工程費遭客家委員會撤銷，縣長楊文科等人日前北上向客委會爭取恢復補助經費，但客委會希望解決土地問題後再提出申請，縣府已對不願拆除的工廠提告並獲勝訴，縣長楊文科表示，會繼續與業者溝通希望順利收回土地，儘快執行竹東客家音樂村計畫。

縣府交旅處表示，客家音樂村基地位於竹東鎮工業一路、工業二路及北興路之間，面積約2萬9642平方公尺，以發展客家文化、客家傳統及現代音樂為主軸，未來也可容納現代音樂、舞蹈、戲曲等文化展演活動，另結合旅客服務中心及交通轉運站功能，成為台三線亮點。

這項計畫前年就獲客委會核定補助，後來因土地所有權的問題，出現抗爭、訴訟等狀況，客委會去年底暫停補助。

楊文科表示，為催生竹東客家音樂村計畫，主體建築已避開爭議地段，縣府也遵照客委會指示，召開多場地方社區說明會並邀集桃、竹、苗地區的客家音樂、文史工作者，召開共識說明會並獲得支持。

楊文科說，此次偕同竹東鎮長羅吉祥、8位地方縣議員等人北上，除了向客委會爭取儘快恢復原本補助的2億6773萬工程經費，也向客委會再爭取補助9600萬元，設置後續經營管理所需的設備，如室內專業劇場燈光、喇叭、布幕等，以便音樂村完工後能立即使用。客委會則表示，希望解決土地問題後再提出申請。