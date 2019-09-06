「德式高階驗光」不只驗度數 臉型、鼻子高度都測量

2019-09-06 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹地區科技產業、學術研發蓬勃，家庭收入及所得支配都傲於全國，不過，視力問題也伴隨成為困擾。為協助大新竹地區民眾解決視力困擾，小林眼鏡總公司與德國蔡司公司共同合作，引進知名的「德式高階驗光」系統，在新竹建置小林旗下的第一家示範店。

位於新竹市西大路158號的示範店今天正式開幕，建制成本高達數千萬元，除了引進「德式高階驗光」系統，人員也接受長達一年的專業課程訓練。未來，民眾在西大店接受精準的驗光後，再由德國蔡司公司製造專屬配鏡然後寄來台灣。這套系統也引起知名眼科醫師中醫大附醫眼科主任陳瑩山的注意，正在接觸了解中。

小林眼鏡西大店經理黎姵彤表示，很多眼鏡族都深受兩眼視差大的困擾，小林眼鏡西大店最新引進的「德式高階驗光」系統，透過先進儀器及人員訓練，可以先幫眼鏡族測出兩眼精準的度數，再經由德國蔡司公司的產製奧援，做出適合客人的專屬鏡片。

德國蔡司公司指出，「德式高階驗光」除了使用自覺式驗光，讓消費者直接表達看出去的感受，而不是傳統驗光看儀器裡的熱氣球就直接量出度數，另外特別的是驗光有分前、後，首先使用前導波高科技儀器測量角膜，檢測出每個人專屬眼睛狀況，後端定位儀則是可根據臉型、鼻子高度等參數，調整鏡框、鏡片，打造最適合消費者本身的眼鏡，獲得最舒適的視覺效果。