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影／攜手防治自殺 苗縣生命線邀請一同加入協談志工

2019-09-06 12:08聯合報 記者劉星君╱即時報導

9月10日是世界自殺防治日，苗縣生命線協會今在縣府舉辦世界自殺防治日響應記者會，苗縣生命線1995協談專線統計發現，106年度接獲6916通求助電話，107年度提高到8358通次，凸顯民眾對電話協談需求越趨上升，代表民眾在應對壓力上求助專業管道意願提升許多。

苗縣生命線協會指出，苗縣生命線協會創會29年，創會至今服務近20萬通求助電話。根據統計分析，求助議題分3高分依序為，精神心理、家庭、職業；年齡級距在40到49歲者居冠，占通話數46％。苗縣生命線協會主任劉佩璇觀察，此年齡層的求助者，求助趨勢不斷增加，這個世代上有長者照顧，下有親子教養責任，加上工作大環境影響工作壓力。

統計指出，男女求助率趨於相等，107年度求助者男性有47%，女性者為50％，求助時段17點到隔天早上7點，最高占總體的60％，利用下班後求助。苗縣生命線協會指出，數據顯示三明治世代的族群承受長輩照顧、子女教養、職場工作等沉重壓力，工作時段限制加上多數求助管道營業時間，1995協談專線24小時輪班，提供求助者可近性的服務。

劉佩璇說，苗縣1995協談志工行列目前有116名志工輪班，邀請大家加入志工行列，參與志工須經過130小時共3階段培訓，包括專業訓練、見習等，也是考驗體力，志工群有志工家族，最年長88歲的志工阿公，邀請20歲以上民眾參與。

苗栗縣生命線協會主任劉佩璇邀請大家一同加入苗縣1995協談志工行列。記者劉星君／...
苗栗縣生命線協會主任劉佩璇邀請大家一同加入苗縣1995協談志工行列。記者劉星君／攝影
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