修剪百年「番蒜」 苗縣府聘請ISA國際認證攀樹師

2019-09-06 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣政府農業處公告列管保護樹木中，苗栗市百年「番蒜」，因樹幹上枯枝、腐枝繁多，恐會影響附近里民生活，縣府保存重要文化資產與維護里民安全，聘請植病廠商及具ISA國際認證的攀樹師修剪。圖／苗縣府農業處提供 分享 facebook 苗栗縣政府農業處公告列管保護樹木中，位在苗栗市的百年「番蒜」，因樹幹上枯枝、腐枝繁多，恐影響附近里民生活，縣府為保存重要文化資產與維護里民安全，聘請植病廠商及具ISA國際認證的攀樹師修剪。

「番蒜」是客家人稱的檬果，縣府目前列管兩株，其中位在苗栗市新川里麻園坑是受保護樹木編號7號。管理員是70多歲詹姓老翁，他說，「這棵（檬果）從我小時候就有，小時候常和親戚一起丟石頭來採果呢！」

農業處指出，這棵百年「番蒜」對麻園坑詹氏家族具特殊意義，詹氏祖先來台，為阻擋伙房正廳白虎，特地種下兩株檬果樹，以庇佑詹家，但其中有一株在1959年八七水災時遭遇大水而倒下，僅存一株，就是縣府目前公告受保護樹木範疇。

農業處指出，為保存重要文化資產暨維護附近里民安全，聘請植病廠商及具ISA國際認證的攀樹師修剪，透過攀樹師樹木修剪，除工作範圍不受地形限制外，也可藉由攀樹師在樹幹間靈活穿梭，同時對樹木健康檢查、樹木風險評估。此次修樹2名攀樹師，具ISA國際認證，從事相關樹木工作經驗逾5年，也多次協助其他政府機關樹木修剪及辦理攀樹課程。

詹姓老翁說，被政府列管的受保護樹木，如同孩子能受家長悉心的保護和照顧。反之，就像孤兒，若後代也不重視和保護，將可能失去此重要文化資產。

農業處指出，公告的受保護樹木，依法不得任意移植、砍伐、修剪或其他方式破壞，避免因土地開發行為而失去重要地方文化資產，並非列管後將保護樹木權責皆由政府買單，此將失去保育為全民共責目的。