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新竹推米粉標章 形同產地證明

2019-09-05 22:28聯合報 記者黃瑞典／新竹報導

新竹市政府與米粉公會合作推動新竹米粉標章，讓消費者可以清楚辨識新竹生產的米粉。 ...
新竹市政府與米粉公會合作推動新竹米粉標章，讓消費者可以清楚辨識新竹生產的米粉。 記者黃瑞典／攝影
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米粉標示5年前改制後對新竹米粉產業衝擊大，市府與米粉公會合作推動新竹米粉標章，圖案融合米粉、九絳風等在地元素，將提供在地生產、在地品牌的米粉業者使用，形同產地證明，讓消費者辨識。

新竹市米粉公會理事長鍾淑玲說，全市米粉生產業者有20餘家，加入公會有19家，年產值達2、30億元，5年前開始實施市售包裝米粉絲產品標示規定，只有米含量100%始能標示為米粉，米含量超過50%標示為調和米粉，對業者殺傷力很大。

鍾淑玲說，這項規定造成部分「新竹米粉」被迫改為傳統名稱的「炊粉」，許多業者包裝、耗材損失不貲，商譽也受損，連外銷也受影響，大陸、東南亞業者打著新竹米粉名號外銷，新竹業者卻不能以「新竹米粉」出口，相當無奈。

市府產業發展處工商科長尤瑋鍾說，正宗的新竹米粉卻用新竹炊粉，對在地業者商譽及產值都衝擊，因此與公會推動新竹米粉標章，讓在地生產的米粉有「產地證明」。

尤瑋鍾說，新竹米粉標章的圖案有稻米及代表米粉的線條，曲線象徵九絳風，還有優良新竹米粉的中英文字樣，融合在地元素也走向國際化，將透過公會提供在地生產、在地品牌的業者使用，讓消費者可以清楚辨識新竹在地生產的米粉產品。

他也強調，業者生產的米粉產品仍須按食藥署的規範標示，新竹米粉標章的使用規範，將交由公會自主管理。鍾淑玲則說，標章的使用細節正與會員討論中，希望能盡快上路。

新竹米粉品牌東南亞食藥署稻米
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