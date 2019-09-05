監理站進駐頭份公所 嘉惠苗北20萬人

2019-09-05 22:26 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗報導



苗栗監理站駐點頭份市公所跨機關聯合服務昨天啟用，新竹監理所所長林翠蓉（右）、頭份市市長羅雪珠簽署合作備忘錄。記者范榮達／攝影 分享 facebook

苗栗監理站駐點頭份市公所跨機關聯合服務昨天啟用，廖先生搶頭香辦理駕照日文譯本。記者范榮達／攝影 分享 facebook

苗栗縣苗北地區頭份市、竹南鎮、三灣鄉、南庄鄉約20萬人口，必須遠赴苗栗市的監理站洽公，昨天監理站進駐頭份市公所設點，受理簡易監理業務，搶頭香的廖姓男子直呼方便，他辦理駕駛執照日文譯本，住家到頭份市公所僅10分鐘，過去車程要超過半個小時，差很大！

新竹監理所所長林翠蓉、頭份市長羅雪珠昨天在頭份市公所簽署合作備忘錄，並辦理啟用典禮。

羅雪珠說，苗北地區人口占全縣三分之一，民眾到苗栗監理站洽公，來回車程需花費1到2個小時，相當不方便，避免鄉親舟車勞頓，她向新竹區監理所爭取在頭份市公所設置監理業務駐點服務獲得支持，也請大家告訴大家，歡迎鄉親多多利用。

苗栗監理站長蘇淑賢表示，9月起每月第1及第3星期的周四上午9點至11點半，派員駐點頭份市公所服務，為民眾辦理部分簡易監理業務，另設公路監理自助櫃檯，跨機關聯合服務試行2個月後，檢討並改善服務頻率及方式。

頭份市公所駐點受限場地及設備，服務項目包括行照地址變更登記、車籍住居所（就業）地址申請登記、行照換或補發、普通機車報廢登記，駕照換或補發、職業駕照審驗、駕照日文譯本申請、高齡駕照換發及繳納違反汽車強制責任及道路交通管理處罰條例違規罰鍰。