親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

賴海哲不想見劉鶴 美中貿易談判難有突破

新竹米粉將有身分證 市府、米粉公會合推新竹米粉標章

2019-09-05 19:50聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

米粉標示5年前改制後對新竹米粉產業衝擊大，市府與米粉公會合作推動新竹米粉標章，圖案融合米粉、九絳風等在地元素，將提供在地生產、在地品牌的米粉業者使用，形同產地證明，讓消費者辨識及行銷新竹在地米粉。

新竹市米粉公會理事長鍾淑玲說，全市米粉生產業者有20餘家，加入公會有19家，年產值達2、30億元，是新竹重要的傳統產業，但5年前開始實施市售包裝米粉絲產品標示規定，只有米含量100%始能標示為米粉，米含量超過50%標示為調和米粉，對業者殺傷力很大。

鍾淑玲說，米粉的米含量取決於消費者的口感，這項規定造成部分「新竹米粉」被迫改為傳統名稱的「炊粉」，許多業者包裝、耗材損失不貲，商譽也受損，連外銷也受影響，大陸、東南亞業者打著新竹米粉名號外銷，新竹業者卻不能以「新竹米粉」出口，相當無奈。

市府產業發展處工商科長尤瑋鍾說，部分外地業者也打著新竹米粉的名義銷售，正宗的新竹米粉卻用新竹炊粉，對在地業者商譽及產值都衝擊，市府因此與公會推動新竹米粉標章，讓在地生產的米粉有「產地證明」。

尤瑋鍾說，新竹米粉標章的圖案有稻米及代表米粉的線條，曲線象徵九絳風，還有優良新竹米粉的中英文字樣，融合在地元素也走向國際化，將透過公會提供在地生產、在地品牌的業者使用，讓消費者可以清楚辨識新竹在地生產的米粉產品。

他也強調，業者生產的米粉產品仍須按食藥署的規範標示，新竹米粉標章的使用規範，將交由公會自主管理。鍾淑玲則說，標章的使用細節正與會員討論中，希望能盡快上路。

新竹市政府與米粉公會合作推動新竹米粉標章，讓消費者可以清楚辨識新竹在地生產的米粉...
新竹市政府與米粉公會合作推動新竹米粉標章，讓消費者可以清楚辨識新竹在地生產的米粉產品。記者黃瑞典／攝影
分享
新竹米粉標章圖案融合米粉、九絳風等在地元素，讓消費者可以清楚辨識新竹在地生產的米...
新竹米粉標章圖案融合米粉、九絳風等在地元素，讓消費者可以清楚辨識新竹在地生產的米粉產品。記者黃瑞典／攝影
分享

新竹米粉品牌東南亞
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

地景藝術節「開車族」照過來 文化局備好320個停車位

2019-09-05 19:15

影／相隔32年展出新自畫像 苗栗107件名家創作詮釋歲月

2019-09-05 18:15

自殺也會傷人 桃園生命線籲自殺者遺族勇於求助

2019-09-05 17:38

大溪後慈湖蓄水遽降 考慮漏光池水徹底查修

2019-09-05 16:50

南門公園校長宿舍活化 桃園第8家庇護工場今天揭牌

2019-09-05 16:34

賽神豬爭議：當代祭祀 我們要要什麼「首選豬」？

2019-09-05 15:35

桃園土地公民俗藝術節 重頭戲周末登場

2019-09-05 15:23

提前儲水！竹東、寶山9月11日上午9點起停水8小時

2019-09-05 13:36

司馬庫斯9月起恢復封路 僅中秋、國慶及周末開放通行

2019-09-05 12:15

颱風外圍環流影響 桃市八德這路口積水近30公分

2019-09-05 12:14

苗北20萬人口就近監理業務 頭份市公所駐點服務

2019-09-05 11:34

桃仔園再生家具周日拍賣 全部打7折

2019-09-04 23:44

桃園16處公車站 科技取締違停

2019-09-04 23:40

竹市2店租購物袋 可集點換禮

2019-09-04 23:36

未婚聯誼 兒女被動 焦急父母代報名

2019-09-04 23:32

竹南違規課輔車 8人座載11人

2019-09-04 23:18

「脫單」第一步！桃園婚前教育 教異性相處技巧

2019-09-04 23:14

桃市新任社會局長宣誓就職 鄭文燦讚專業資歷豐富

2019-09-04 21:03

郭台銘允諾免費健檢說到做到 里長：居民訴求遷村遷校遷廟

2019-09-04 18:19

苗栗監理站竹南聯合稽查 2車違規被查獲

2019-09-04 17:50

桃園再生家具特賣周日登場 190元起跳再打7折

2019-09-04 17:02

桃園會展中心招標估112年完工 4千就業機會產值221億

2019-09-04 16:35

影／搶先看！竹北國民運動中心明起試營運 12天免費

2019-09-04 16:07

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

高雄7旬阿嬤賣魚丸救孫 善心人士湧入茄萣買魚丸

2019-09-05 15:44

月夜西班牙 台南永康周六免費欣賞佛朗明哥舞蹈

2019-09-05 09:30

苗北20萬人口就近監理業務 頭份市公所駐點服務

2019-09-05 11:34

司馬庫斯9月起恢復封路 僅中秋、國慶及周末開放通行

2019-09-05 12:15

400箱麻豆文旦堆滿辦公室賣不掉 華山基金會對外告急

2019-09-05 17:09

蝶豆花翻版？可可果肉、豆殼遭禁 業者嘆人心惶惶

2019-09-05 18:19

颱風外圍環流影響 桃市八德這路口積水近30公分

2019-09-05 12:14

台東產婦3大隱憂 接生王郭成興：肥胖、多產及未曾產檢

2019-09-05 18:00

桃市新任社會局長宣誓就職 鄭文燦讚專業資歷豐富

2019-09-04 21:03

捕蜂每件3千多元報酬真好賺？彰化委外經費花完了

2019-09-05 12:23

一張張泛黃老照片 寫出嘉義市的眷村故事

2019-09-04 22:33

「全台最強大哥」呂崇民父親逝世 愛劍道晚年皈依佛法

2019-09-04 22:09

奇萊山登山口遇水鹿 太管處驚喜

2019-09-05 17:02

提前儲水！竹東、寶山9月11日上午9點起停水8小時

2019-09-05 13:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top