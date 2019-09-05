新竹米粉將有身分證 市府、米粉公會合推新竹米粉標章

2019-09-05 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



米粉標示5年前改制後對新竹米粉產業衝擊大，市府與米粉公會合作推動新竹米粉標章，圖案融合米粉、九絳風等在地元素，將提供在地生產、在地品牌的米粉業者使用，形同產地證明，讓消費者辨識及行銷新竹在地米粉。

新竹市米粉公會理事長鍾淑玲說，全市米粉生產業者有20餘家，加入公會有19家，年產值達2、30億元，是新竹重要的傳統產業，但5年前開始實施市售包裝米粉絲產品標示規定，只有米含量100%始能標示為米粉，米含量超過50%標示為調和米粉，對業者殺傷力很大。

鍾淑玲說，米粉的米含量取決於消費者的口感，這項規定造成部分「新竹米粉」被迫改為傳統名稱的「炊粉」，許多業者包裝、耗材損失不貲，商譽也受損，連外銷也受影響，大陸、東南亞業者打著新竹米粉名號外銷，新竹業者卻不能以「新竹米粉」出口，相當無奈。

市府產業發展處工商科長尤瑋鍾說，部分外地業者也打著新竹米粉的名義銷售，正宗的新竹米粉卻用新竹炊粉，對在地業者商譽及產值都衝擊，市府因此與公會推動新竹米粉標章，讓在地生產的米粉有「產地證明」。

尤瑋鍾說，新竹米粉標章的圖案有稻米及代表米粉的線條，曲線象徵九絳風，還有優良新竹米粉的中英文字樣，融合在地元素也走向國際化，將透過公會提供在地生產、在地品牌的業者使用，讓消費者可以清楚辨識新竹在地生產的米粉產品。