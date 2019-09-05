親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蝶豆花翻版？可可果肉、豆殼遭禁 業者嘆人心惶惶

郭台銘越過AIT直通白宮？他打臉美方見郭只因這原因

影／相隔32年展出新自畫像 苗栗107件名家創作詮釋歲月

2019-09-05 18:15聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣美術名家年展今天開展，超過百位縣籍或在地藝術工作者、美術家展出共107件各類藝術創作，今年主題「歲月」，參展者不乏高知名度的藝術家或前輩，以充滿時間感、刻畫生命的作品呼應此次年展主題，盼引領欣賞者在賞析作品時，心靈也同時受到滋潤。

苗栗縣美術名家年展從9月5日展至29日，地點在文化觀光局，今年還特別安排3場名家系列講座，開幕茶會預計8日上午10點舉辦。

這項展覽已在縣內推出30多年，過去稱為「苗栗縣美術家聯展」，2017年起為凸顯對參展者的尊重而更名；今年展出的美術創作分為水墨、書法、油畫、水彩、攝影、陶藝、木雕及其他共八大類別，匯聚縣內不同領域的美術名家，在文觀局第一展覽室、山月軒、中興畫廊展出，幾乎占盡文觀局所有展場。

展出作品的內容包羅萬象，有文面老人消逝的臉譜、多達4萬餘字的微楷書、大師的工藝精品、亦畫亦書的創意書法，還有創作者相隔32年展出的另一幅自畫像，件件作品值得賞析玩味。

文觀局展演藝術科趁今天上午開展，邀請策展人張富峻為文化志工進行導覽及培訓，透過藝術家豐富、鮮活的解說，讓志工對每件創作品有更深刻的認識與理解。

張富峻表示，年展邀縣內名家提供近5年的新作聚合展出，目前正處於人類生存環境劇烈變化的時代，今年以「歲月」為命題讓參展者發揮，希望在變換的時空裡，觀眾能藉由欣賞這些美術創作，追憶生活中具份量的事物，讓生命的缺陷能因感懷、憧憬而漸漸圓滿。

展演藝術科長巫宇軒說，今年的年展特別安排3場名家系列講座，分別在9月22、29日推出，邀詹前裕 (講題膠彩之美)、蔡介騰 (悠遊藝海─劉同仁繪畫藝術)、李松茂 (生活與攝影)，分享藝術家的創作理念、歷程，與觀賞者更深層的互動。

苗栗縣美術名家年展今天開展，逾百位縣籍或在地美術名家以「歲月」主題展出作品。記者...
苗栗縣美術名家年展今天開展，逾百位縣籍或在地美術名家以「歲月」主題展出作品。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣美術名家年展今天開展，逾百位縣籍或在地美術名家以「歲月」主題展出作品。記者...
苗栗縣美術名家年展今天開展，逾百位縣籍或在地美術名家以「歲月」主題展出作品。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣美術名家年展今天開展，逾百位縣籍或在地美術名家以「歲月」主題展出作品。記者...
苗栗縣美術名家年展今天開展，逾百位縣籍或在地美術名家以「歲月」主題展出作品。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣美術名家年展今天開展，逾百位縣籍或在地美術名家以「歲月」主題展出作品，文觀...
苗栗縣美術名家年展今天開展，逾百位縣籍或在地美術名家以「歲月」主題展出作品，文觀局上午安排策展人為文化志工導覽、培訓。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣美術名家年展今天開展，逾百位縣籍或在地美術名家以「歲月」主題展出作品。記者...
苗栗縣美術名家年展今天開展，逾百位縣籍或在地美術名家以「歲月」主題展出作品。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣美術名家年展今天開展，逾百位縣籍或在地美術名家以「歲月」主題展出作品。記者...
苗栗縣美術名家年展今天開展，逾百位縣籍或在地美術名家以「歲月」主題展出作品。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣美術名家年展今天開展，逾百位縣籍或在地美術名家以「歲月」主題展出作品。記者...
苗栗縣美術名家年展今天開展，逾百位縣籍或在地美術名家以「歲月」主題展出作品。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣美術名家年展今天開展，逾百位縣籍或在地美術名家以「歲月」主題展出作品。記者...
苗栗縣美術名家年展今天開展，逾百位縣籍或在地美術名家以「歲月」主題展出作品。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣美術名家年展今天開展，逾百位縣籍或在地美術名家以「歲月」主題展出作品，文觀...
苗栗縣美術名家年展今天開展，逾百位縣籍或在地美術名家以「歲月」主題展出作品，文觀局上午安排策展人為文化志工導覽、培訓。記者胡蓬生／攝影
分享

藝術家苗栗縣攝影
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

地景藝術節「開車族」照過來 文化局備好320個停車位

2019-09-05 19:15

自殺也會傷人 桃園生命線籲自殺者遺族勇於求助

2019-09-05 17:38

大溪後慈湖蓄水遽降 考慮漏光池水徹底查修

2019-09-05 16:50

南門公園校長宿舍活化 桃園第8家庇護工場今天揭牌

2019-09-05 16:34

賽神豬爭議：當代祭祀 我們要要什麼「首選豬」？

2019-09-05 15:35

桃園土地公民俗藝術節 重頭戲周末登場

2019-09-05 15:23

提前儲水！竹東、寶山9月11日上午9點起停水8小時

2019-09-05 13:36

司馬庫斯9月起恢復封路 僅中秋、國慶及周末開放通行

2019-09-05 12:15

颱風外圍環流影響 桃市八德這路口積水近30公分

2019-09-05 12:14

苗北20萬人口就近監理業務 頭份市公所駐點服務

2019-09-05 11:34

桃仔園再生家具周日拍賣 全部打7折

2019-09-04 23:44

桃園16處公車站 科技取締違停

2019-09-04 23:40

竹市2店租購物袋 可集點換禮

2019-09-04 23:36

未婚聯誼 兒女被動 焦急父母代報名

2019-09-04 23:32

竹南違規課輔車 8人座載11人

2019-09-04 23:18

「脫單」第一步！桃園婚前教育 教異性相處技巧

2019-09-04 23:14

桃市新任社會局長宣誓就職 鄭文燦讚專業資歷豐富

2019-09-04 21:03

郭台銘允諾免費健檢說到做到 里長：居民訴求遷村遷校遷廟

2019-09-04 18:19

苗栗監理站竹南聯合稽查 2車違規被查獲

2019-09-04 17:50

桃園再生家具特賣周日登場 190元起跳再打7折

2019-09-04 17:02

桃園會展中心招標估112年完工 4千就業機會產值221億

2019-09-04 16:35

影／搶先看！竹北國民運動中心明起試營運 12天免費

2019-09-04 16:07

地景藝術節光雕展搶先看！ 設計師解密主角是「牠」

2019-09-04 13:48

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

高雄7旬阿嬤賣魚丸救孫 善心人士湧入茄萣買魚丸

2019-09-05 15:44

未被通知停水！基隆3000戶沒水可用罵翻 水公司致歉

2019-09-04 20:01

月夜西班牙 台南永康周六免費欣賞佛朗明哥舞蹈

2019-09-05 09:30

苗北20萬人口就近監理業務 頭份市公所駐點服務

2019-09-05 11:34

司馬庫斯9月起恢復封路 僅中秋、國慶及周末開放通行

2019-09-05 12:15

颱風外圍環流影響 桃市八德這路口積水近30公分

2019-09-05 12:14

400箱麻豆文旦堆滿辦公室賣不掉 華山基金會對外告急

2019-09-05 17:09

桃市新任社會局長宣誓就職 鄭文燦讚專業資歷豐富

2019-09-04 21:03

一張張泛黃老照片 寫出嘉義市的眷村故事

2019-09-04 22:33

「全台最強大哥」呂崇民父親逝世 愛劍道晚年皈依佛法

2019-09-04 22:09

台東產婦3大隱憂 接生王郭成興：肥胖、多產及未曾產檢

2019-09-05 18:00

捕蜂每件3千多元報酬真好賺？彰化委外經費花完了

2019-09-05 12:23

蝶豆花翻版？可可果肉、豆殼遭禁 業者嘆人心惶惶

2019-09-05 18:19

奇萊山登山口遇水鹿 太管處驚喜

2019-09-05 17:02

提前儲水！竹東、寶山9月11日上午9點起停水8小時

2019-09-05 13:36

台中最貴公園 二和「蜂巢」設計新鮮

2019-09-05 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top