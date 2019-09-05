影／相隔32年展出新自畫像 苗栗107件名家創作詮釋歲月

2019-09-05 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣美術名家年展今天開展，超過百位縣籍或在地藝術工作者、美術家展出共107件各類藝術創作，今年主題「歲月」，參展者不乏高知名度的藝術家或前輩，以充滿時間感、刻畫生命的作品呼應此次年展主題，盼引領欣賞者在賞析作品時，心靈也同時受到滋潤。

苗栗縣美術名家年展從9月5日展至29日，地點在文化觀光局，今年還特別安排3場名家系列講座，開幕茶會預計8日上午10點舉辦。

這項展覽已在縣內推出30多年，過去稱為「苗栗縣美術家聯展」，2017年起為凸顯對參展者的尊重而更名；今年展出的美術創作分為水墨、書法、油畫、水彩、攝影、陶藝、木雕及其他共八大類別，匯聚縣內不同領域的美術名家，在文觀局第一展覽室、山月軒、中興畫廊展出，幾乎占盡文觀局所有展場。

展出作品的內容包羅萬象，有文面老人消逝的臉譜、多達4萬餘字的微楷書、大師的工藝精品、亦畫亦書的創意書法，還有創作者相隔32年展出的另一幅自畫像，件件作品值得賞析玩味。

文觀局展演藝術科趁今天上午開展，邀請策展人張富峻為文化志工進行導覽及培訓，透過藝術家豐富、鮮活的解說，讓志工對每件創作品有更深刻的認識與理解。

張富峻表示，年展邀縣內名家提供近5年的新作聚合展出，目前正處於人類生存環境劇烈變化的時代，今年以「歲月」為命題讓參展者發揮，希望在變換的時空裡，觀眾能藉由欣賞這些美術創作，追憶生活中具份量的事物，讓生命的缺陷能因感懷、憧憬而漸漸圓滿。