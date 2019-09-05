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自殺也會傷人 桃園生命線籲自殺者遺族勇於求助

2019-09-05 17:38聯合報 記者張裕珍╱即時報導

「為什麼在他痛苦的時候沒有通知我？」「是不是我太粗心，漏掉他發出的求助訊號？」不少人在面臨親友自殺後，時常萌生自責、愧疚心情，有學者研究，一個人自殺會衝擊身邊至少6名親友，可能也衍生輕生念頭，桃園市生命線協會今趁全球自殺防治日前夕，邀請3名自殺者遺族分享心境，呼籲自殺者遺族若感覺無助，可撥打生命線1995（要救救我）求助。

桃園市生命線協會指出，桃園市一年平均有300人自殺死亡，所以相對地也影響了至少3千人的心理健康，桃園生命線近3年來服務超過200名自殺者親屬，服務對象包含自殺者父母（占27%）、伴侶（占22%）與手足（占18%），尤其感受到兄弟姊妹在自殺事件中承受莫大壓力，不僅面對意外喪親的痛楚，還需協助父母處理逝者的相關事宜，苦痛卻不容易被發現。

社工督導陳冠伶說，服務過程發現，大部分自殺者遺族面對親友自殺都會經歷無法思考、腦袋麻木、被凍結一般，無法記憶事情等過程，或會在腦中不斷重演自殺事件，也會無法停止詢問自殺原因，相當折磨，除了要面對悲傷、生活適應等挑戰，自殺者以中壯年居多，遺族往往面臨遺產、債務或司法調查等，需要費心處理，種種難題都讓生活難以恢復正常軌道。

生命線今天邀請3名自殺者遺族分享家人離世的心境，一名化名「大姊」的婦人說，她的小妹在13年前因感情問題燒炭自殺身亡，家人自責沒有及時察覺妹妹已經生病，有憂鬱與躁鬱傾向，尤其父母更是崩潰，除了自責也無臉面對周邊鄰居，她面臨半年低潮才願走入人群。

「大姐」說，小妹自殺身亡，也讓她備感自責，她靠著參與心靈輔導講座、參與生命線的課程傾訴，慢慢調適自己，她也固定和家人每周回老家陪伴母親，希望媽媽不要太過孤單。

桃園生命線主任張翠華說，自殺者遺族也是自殺高危險族群，自傷比例高，呼籲大家痛苦可以被理解，但自殺絕對不能是解決問題的方式，所以當您或您的家人有需要，請務必記住生命線1995（要救救我）專線，24小時不打烊，桃園有150名志工輪番接線傾聽。

有學者研究，一個人自殺會衝擊身邊至少6名親友，可能也衍生輕生念頭，桃園市生命線協...
有學者研究，一個人自殺會衝擊身邊至少6名親友，可能也衍生輕生念頭，桃園市生命線協會今趁全球自殺防治日前夕，邀請3名自殺者遺族分享心境，鼓勵自殺者遺族若感覺無助，可撥打生命線1995（要救救我）求助。記者張裕珍／攝影
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桃園市生命線協會社工督導陳冠伶說，自殺者遺屬尤其為手足往往面臨莫大壓力。記者張裕...
桃園市生命線協會社工督導陳冠伶說，自殺者遺屬尤其為手足往往面臨莫大壓力。記者張裕珍／攝影
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有學者研究，一個人自殺會衝擊身邊至少6名親友，可能也衍生輕生念頭，桃園市生命線協...
有學者研究，一個人自殺會衝擊身邊至少6名親友，可能也衍生輕生念頭，桃園市生命線協會今趁全球自殺防治日前夕，邀請3名自殺者遺族分享心境，鼓勵自殺者遺族若感覺無助，可撥打生命線1995（要救救我）求助。記者張裕珍／攝影
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