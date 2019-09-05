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大溪後慈湖蓄水遽降 考慮漏光池水徹底查修

2019-09-05 16:50聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園大溪慈湖文化園區，最上端的後慈湖水域，最近水位突下降，原計畫今天派潛水伕下水查看檢修，考量下雨天且湖水深，基於人員安全考量，初步決定採傳統漏光埤塘蓄水方式，徹底檢修受損水閘門，解決滲流漏水問題。

桃園大溪慈湖文化園區，依水位流向包含後慈湖、慈湖及牛角湳埤3處埤塘水域，原隸屬軍事管制區後慈湖，終年水源不竭，最近水位突然下降逾3公尺，往下游2處埤塘蓄存。桃園市府風景區管理處發現湖水快漏光了，通知桃園農田水利會大溪區工作站派員查巡水路，初步研判可能是水閘門年久失修損壞導致漏水。

後慈湖水位標高9公尺，最深處可達7.5公尺，加上屬早期設有工作橋的水利閘門井設施，無法單從水面外查修找出原因。水利會大溪工作站原本要派潛水伕下水底查巡，但今天整天陰雨，上游水勢湍急及擔心雷擊危險，取消潛下水查修作業。

水利會大溪工作站站長呂財榮表示，設法關閉後慈湖對外的主水閘門後，雖水門關閉處仍有些許滲流水情況，但下方慈湖的進水量仍很大，一時無法查清楚，到底是何處漏水。

呂財榮表示，後慈湖是依山谷地形高地，築土壩蓄積上游溪水，與一般平地築圍土壩方式不同，池水深且水底作業困難。最有效率且安全的方法，就是比照水利會年度例行檢修埤塘方式，先放光池內蓄水、晾乾池體，徹底巡查進行維修後，再重新蓄水。

桃園市大溪後慈湖，不知何故蓄水位遽降，風管處人員會同農田水利會人員，進行水門、水...
桃園市大溪後慈湖，不知何故蓄水位遽降，風管處人員會同農田水利會人員，進行水門、水路查修巡作業。圖／桃園市府風景區管理處提供
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桃園市大溪後慈湖，不知何故蓄水位遽降，風管處人員會同農田水利會人員，進行水門、水...
桃園市大溪後慈湖，不知何故蓄水位遽降，風管處人員會同農田水利會人員，進行水門、水路查修巡作業。圖／桃園市府風景區管理處提供
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桃園市大溪後慈湖，不知何故蓄水位遽降，風管處人員會同農田水利會人員，進行水門、水...
桃園市大溪後慈湖，不知何故蓄水位遽降，風管處人員會同農田水利會人員，進行水門、水路查修巡作業。圖／桃園市府風景區管理處提供
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慈湖漏水
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