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南門公園校長宿舍活化 桃園第8家庇護工場今天揭牌

2019-09-05 16:34聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市桃園區南門公園原為桃園高中女生部，市府近年活化利用興建地下停車場、公園與聯合市民活動中心，也保留一棟校長宿舍經修復後再利用，今天由市長鄭文燦等人揭牌啟用桃園南門公園庇護商店，由財團法人喜憨兒社會福利基金會進駐營運，為桃園第8家庇護工場，販售手搖飲、咖啡與蛋糕點心等，2層樓裝潢溫馨，歡迎民眾消費支持身障者就業。

桃園迄今設立8家庇護工場，市府勞動局支持庇護工場營運及產品推廣，今年編列預算超過1千萬元，勞動局指出，另也輔導晨揚國際事業在八德設置洗衣服務的庇護工場，目前已通過評選，將輔導取得設立許可，若順利可在11月營運，另市府也規畫在正在興建的勞教大樓、社會住宅中路2號、八德2號、八德1號及蘆竹2號等區位成立庇護工場，協助更多身障者。

桃園第8家庇護工場桃園南門公園庇護商店今天揭牌啟用，由財團法人喜憨兒社會福利基金會負責營運，聘有6名身障員工，含智能、多重類型障別，另有就業服務員、店長與門市人員各1名協助，店面供應手搖飲、咖啡、蛋糕點心等商品，也有多種禮盒供消費者預定。

基金會指出，喜憨兒社會福利基金會在市府1樓有1處據點，聘有7名身障員工，第2處據點進駐南門公園庇護商店，採街邊店概念，與市府店客群以洽公民眾或市府員工較不相同，在鄰近市場的南門公園更親近社區、人潮，希望能吸引更多民眾踏入庇護商店，享受餐飲服務，由於南門公園店的身障員工都是新聘者，基金會也正輔導訓練中，視狀況安排適合工作。

市府勞動局指出，為歡慶第8家庇護工場開幕，桃園南門公園庇護商店即日起至10月31日，凡消費滿100元送100元抵用券，其營業時間為周二至周日的每天早上10點至晚上7點，桃園南門公園庇護商店電話03-3341090，聯絡地址為桃園市桃園區三民路三段264號。

桃園南門公園庇護商店為桃園市第8家庇護工場，今天揭牌啟用，由喜憨兒社會福利基金會...
桃園南門公園庇護商店為桃園市第8家庇護工場，今天揭牌啟用，由喜憨兒社會福利基金會進駐營運。記者張裕珍／攝影
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桃園南門公園庇護商店為桃園市第8家庇護工場，今天揭牌啟用，由喜憨兒社會福利基金會...
桃園南門公園庇護商店為桃園市第8家庇護工場，今天揭牌啟用，由喜憨兒社會福利基金會進駐營運，市長鄭文燦（中）今天參與揭牌並展示庇護工場販售的中秋禮盒。記者張裕珍／攝影
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桃園南門公園庇護商店為桃園市第8家庇護工場，今天揭牌啟用，由喜憨兒社會福利基金會...
桃園南門公園庇護商店為桃園市第8家庇護工場，今天揭牌啟用，由喜憨兒社會福利基金會進駐營運，市長鄭文燦（中）今天參與揭牌並和身障員工學做黑糖珍珠鮮奶。記者張裕珍／攝影
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桃園南門公園庇護商店為桃園市第8家庇護工場，今天揭牌啟用，由喜憨兒社會福利基金會...
桃園南門公園庇護商店為桃園市第8家庇護工場，今天揭牌啟用，由喜憨兒社會福利基金會進駐營運，二樓為內用客席，空間明亮舒適。記者張裕珍／攝影
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桃園南門公園庇護商店為桃園市第8家庇護工場，今天揭牌啟用，由喜憨兒社會福利基金會進駐營運，甜點櫃有蛋糕、泡芙等點心。記者張裕珍／攝影
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桃園南門公園庇護商店為桃園市第8家庇護工場，今天揭牌啟用，由喜憨兒社會福利基金會進駐營運，市長鄭文燦（中）今天參與揭牌並和身障員工學做黑糖珍珠鮮奶。記者張裕珍／攝影
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桃園南門公園庇護商店為桃園市第8家庇護工場，今天揭牌啟用，由喜憨兒社會福利基金會...
桃園南門公園庇護商店為桃園市第8家庇護工場，今天揭牌啟用，由喜憨兒社會福利基金會進駐營運，市長鄭文燦（中）今天參與揭牌。記者張裕珍／攝影
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桃園南門公園庇護商店為桃園市第8家庇護工場，今天揭牌啟用，由喜憨兒社會福利基金會...
桃園南門公園庇護商店為桃園市第8家庇護工場，今天揭牌啟用，由喜憨兒社會福利基金會進駐營運，也是該基金會在桃園第2處的庇護工場。記者張裕珍／攝影
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庇護工場身障者喜憨兒
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