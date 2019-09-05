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財訊縣市首長推動智慧城市施政評比 竹市全國第1

2019-09-05 16:06聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市推動智慧城市4年有成，市府2015年起成立智慧城市推動小組，透過交通、醫療、基礎建設、創新創業、教育、治理、觀光7大面向擘畫智慧城市藍圖，推動經國橋智慧交通系統、無人自駕車開放場域試行，成功爭取國發會設立的亞洲‧矽谷計畫進駐竹科X基地，智慧城市推動有成，獲財訊雙周刊全台智慧城市大調查評比，縣市首長推動智慧城市評分全國第1、縣市施政非6都第1的佳績。

市府指出，財訊針對全台22個縣市進行智慧城市大調查，持續追蹤縣市政府如何把智慧科技與解決方案，應用在交通、健康、安控、能源、建築、創新與治理的情況，也對民眾電話問卷，了解民眾對智慧城市各面向的需求率、使用率，並評估各縣市推動成果。

市府行政處指出，新竹市今年度獲得民眾評比肯定，包括智慧城市施政成效最佳縣市、民眾所居住城市的縣市長推動智慧城市的施政成效評分，分別獲得非6都第1、全國第1的佳績，是近年對市府長期推動智慧城市建設的最大肯定。

市長林智堅感謝市民與財訊的肯定，他說，新竹市擁有全台最重要科技產業聚落、國家級研究單位及5所頂尖大學，他上任後積極整合科技研發資源打造智慧城，利用智慧科技能量轉化為市政能量，帶給市民便利舒適的生活，是市府推動智慧城市的核心目標。

他指出，近日與工研院合作推動全台第1處開放式場域自駕車運行，也以智慧交通系統改善竹科塞車難題，讓通勤民眾上班時間減少最高達49%旅行時間，更成功爭取國發會設立的亞洲‧矽谷新竹辦公室進駐竹科X，將成為結合人工智慧與物聯網的產業聚落，帶動創新科技發展。

行政處長白舒樺表示，新竹市全方位推動智慧城市，利用科技提升治理效能及民眾生活便利性，包括路邊智慧停車APP、易淹區域排水即時監控及預警系統、空氣品質監測、用電監控系統、公有地設置太陽光電發電系統、警政決策分析平台、虛擬實境防救災訓練、無人自動化資源回收站等都導入智慧系統，也引進AI智能機器人「凱比同學」進入公立幼兒園，也是全台首創。

新竹市在財訊雙周刊全台智慧城市大調查評比，獲縣市首長推動智慧城市評分全國第1、縣...
新竹市在財訊雙周刊全台智慧城市大調查評比，獲縣市首長推動智慧城市評分全國第1、縣市施政非6都第1的佳績，圖為市長林智堅（左）在智慧交控中心實測智慧交通監控。圖／市府提供
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新竹市在財訊雙周刊全台智慧城市大調查評比，獲縣市首長推動智慧城市評分全國第1、縣...
新竹市在財訊雙周刊全台智慧城市大調查評比，獲縣市首長推動智慧城市評分全國第1、縣市施政非6都第1的佳績，圖為市長林智堅（右）在智慧交控中心實測智慧交通監控。圖／市府提供
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