桃園土地公民俗藝術節 重頭戲周末登場

2019-09-05 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市文化基金會舉辦的土地公國際民俗藝術節系列活動，自上月登場後，本周末將在桃園區藝文廣場及大溪福仁宮迎來重頭戲，邀集157尊土地公、婆神像參與百神會師，該次活動更邀請到日本德島阿波舞演出，希望帶給民眾豐富多元的祭典體驗。

「土地公國際民俗藝術節」過去名為「土地公文化節」，舉辦至今已有11年歷史，今年的活動擴大舉辦，除了首度增加大溪場次外，更強調民俗藝術也要國際交流，讓阿波舞到訪大溪，與大溪獨特的社頭神將文化進行交流。

桃園場於本周六（7日）在藝文廣場，會有桃園市公移駕、安座及主獻大典，晚上則邀請到已經有400多年歷史的日本德島阿波舞做開幕表演，其餘演出團隊還有在地的十鼓擊樂團及一心戲劇團；大溪場則位於福仁宮，早上有民宿陣頭遶境遊街活動、請日本德島阿波舞演出，最後由共義團、大溪國小等人表演民俗陣頭。

周日（8日）活動內容包括乞龜求壽桃、再生家具搶好康，傍晚還有來自日本德島阿波舞及桃園市國樂團的表演等，另外，當天更有2場阿波舞教室，由阿波舞振興協會舞者親自教學，邀集民眾一起來體驗阿波舞的魅力。