提前儲水！竹東、寶山9月11日上午9點起停水8小時

2019-09-05 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



台灣自來水公司第三區管理處表示，為穩定大新竹地區供水，辦理「寶山淨水場高低壓供電設備委託檢驗」，竹東鎮3里、寶山鄉2村，自9月11日上午9點至下午5點停水，共計8小時。

停水區域包含竹東鎮的二重里(雲南路、學府路)、三重里(學府東路、尖山路)、柯湖里(柯湖路三段)；及寶山鄉的寶山村(水仙路)、山湖村(山湖路)，以上範圍含周邊巷弄、道全部。