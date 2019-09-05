新竹檢警偵辦疑公車私用案 縣文化局長李猶龍遭約談

2019-09-05 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹檢警偵辦縣文化局公車私用等案，今早10時約談文化局長李猶龍，陪同的有文化局秘書、行政科一名科員和司機，目前4人都在新竹市調查站，案情仍待釐清。