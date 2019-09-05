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追車案羈押爭議 警訴諸情緒勒索何以潰敗？

新竹檢警偵辦疑公車私用案 縣文化局長李猶龍遭約談

2019-09-05 13:10聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹檢警偵辦縣文化局公車私用等案，今早10時約談文化局長李猶龍，陪同的有文化局秘書、行政科一名科員和司機，目前4人都在新竹市調查站，案情仍待釐清。

據了解，今天上午調查站先前往新竹縣府知會後，緊接著到新竹縣文化局。由於事發突然，文化局同仁大多都不知道局長前往調查站說明，大家私下議論紛紛，但並不了解詳細狀況，針對媒體的詢問也都不予回應，僅說「真的不知道」。

新竹檢警偵辦縣文化局公車私用等案，今早10點約談文化局長李猶龍，陪同的有文化局秘...
新竹檢警偵辦縣文化局公車私用等案，今早10點約談文化局長李猶龍，陪同的有文化局秘書、行政科一名科員和司機，目前4人都在新竹市調查站，案情仍待釐清。圖／取自李猶龍臉書
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