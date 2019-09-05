司馬庫斯9月起恢復封路 僅中秋、國慶及周末開放通行

2019-09-05 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



有「上帝部落」之稱的司馬庫斯主要收益來自觀光，但聯外道路狹窄且坑洞多，爭取前瞻計畫經費，今年元旦起平日封閉道路進行施工，暑期因旅遊旺季停工全面開放通行，假期結束後恢復施工，即日起至12月31日止全線道路封閉，只開放中秋與國慶連假，及周末部分時段接駁通行，請遊客留意並配合相關交管規定。

司馬庫斯擁有泰雅文化及豐富的自然生態，近年來成為熱門的觀光景點，吸引許多遊客前往探訪神木群，由於聯外道路狹窄且坑洞多，遭遊客戲稱「最顛簸的16公里」，為了讓居民、遊客出入更安全，去年5月爭取到前瞻計畫核定1億1770萬元，作為整體道路品質改善工程的經費。

尖石鄉公所表示，司馬庫斯聯絡道路6到16公里道路改善工程，今年元旦起封閉道路來施工，但考量部落主要靠觀光維持生計，暑假停工全面開放通行，9月起恢復施工、交通管制，周一早上6點至周五晚上12點，全線道路封閉；周末開放時間為周六中午12點至周一早上6點。

鄉公所也提醒民眾，周末只接待預約訂房團客，鄉公所將以接駁車方式，接送遊客前往部落旅遊，遊客則須步行約一公里通過施工區段搭車。