颱風外圍環流影響 桃市八德這路口積水近30公分

2019-09-05 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



受到玲玲颱風外圍環流影響，桃園市八德區同和路及建國路口積水高度來到近30公分，目前八德分局正在進行交通管制，請民眾多加留意。

氣象局昨日發對北部、東北部部分地區發布大雨特報，八德區上午發生多處積淹水情形，目前同和路及建國路口有積水，高度約20至30公分，車量經過就會激起相當大的水花。