親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

MLB／張育成貢獻2打點 扮印地安人獲勝關鍵

震驚！新北再發生分屍案 3名男子殺人分屍棄屍宜蘭礁溪

苗北20萬人口就近監理業務 頭份市公所駐點服務

2019-09-05 11:34聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣苗北地區頭份市、竹南鎮、三灣鄉、南庄鄉約20萬人口，今天起辦理簡易監理業務，不必再舟車勞頓，苗栗監理站駐點頭份市公所跨機關聯合服務啟用，搶頭香的廖姓男子直呼方便，他辦理駕駛執照日文譯本，住家到頭份市公所僅10分鐘，過去到苗栗監理站或新竹區監理所車程都要超過半個小時。

新竹監理所所長林翠蓉、頭份市市長羅雪珠簽署合作備忘錄，並辦理啟用典禮，地方當成喜事，苗栗縣議員張淑芬、徐功凡、温宜靜，及多名市民代表、里長到場觀禮，社區並表演舞，氣氛熱鬧滾滾。

羅雪珠說，苗北地區人口占全縣三分之一，民眾到苗栗監理站洽公，來回車程需花費1到2個小時，相當不方號便，避免鄉親舟車勞頓，她向新竹區監理所爭取在頭份市公所設置監理業務駐點服務獲得支持，也歡迎鄉親多多利用。。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，9月起每月第1及第3星期的周四上午9點至11點半，派員駐點頭份市公所服務，為民眾辦理部分簡易監理業務，另設公路監理自助櫃檯，跨機關聯合服務試行2個月後，檢討並改善服務頻率及方式。

頭份市公所駐點受限場地及設備，服務項目包括行照地址變更登記、車籍住居所（就業）地址申請登記、行照換或補發、普通機車報廢登記，駕照換或補發、職業駕照審驗、駕照日文譯本申請、高齡駕照換發，及繳納違反汽車強制責任及道路交通管理處罰條例違規罰鍰。

苗栗監理站駐點頭份市公所跨機關聯合服務今天啟用，新竹監理所所長林翠蓉（右）、頭份...
苗栗監理站駐點頭份市公所跨機關聯合服務今天啟用，新竹監理所所長林翠蓉（右）、頭份市市長羅雪珠簽署合作備忘錄。記者范榮達／攝影
分享
苗栗監理站駐點頭份市公所跨機關聯合服務今天啟用，社區表演舞蹈慶祝。記者范榮達／攝...
苗栗監理站駐點頭份市公所跨機關聯合服務今天啟用，社區表演舞蹈慶祝。記者范榮達／攝影
分享
苗栗監理站駐點頭份市公所跨機關聯合服務今天啟用，廖先生搶頭香，
苗栗監理站駐點頭份市公所跨機關聯合服務今天啟用，廖先生搶頭香，
分享

駕照監理站新竹
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

桃仔園再生家具周日拍賣 全部打7折

2019-09-04 23:44

桃園16處公車站 科技取締違停

2019-09-04 23:40

竹市2店租購物袋 可集點換禮

2019-09-04 23:36

未婚聯誼 兒女被動 焦急父母代報名

2019-09-04 23:32

竹南違規課輔車 8人座載11人

2019-09-04 23:18

「脫單」第一步！桃園婚前教育 教異性相處技巧

2019-09-04 23:14

桃市新任社會局長宣誓就職 鄭文燦讚專業資歷豐富

2019-09-04 21:03

郭台銘允諾免費健檢說到做到 里長：居民訴求遷村遷校遷廟

2019-09-04 18:19

苗栗監理站竹南聯合稽查 2車違規被查獲

2019-09-04 17:50

桃園再生家具特賣周日登場 190元起跳再打7折

2019-09-04 17:02

桃園會展中心招標估112年完工 4千就業機會產值221億

2019-09-04 16:35

影／搶先看！竹北國民運動中心明起試營運 12天免費

2019-09-04 16:07

地景藝術節光雕展搶先看！ 設計師解密主角是「牠」

2019-09-04 13:48

桃園地景藝術節周五開幕 交管資訊看過來

2019-09-04 12:21

新竹分署聯合拍賣會 頭份及芎林透天厝分別順利拍定

2019-09-04 11:32

減塑做環保 竹市推付押金借購物袋

2019-09-04 11:09

公車停靠站科技執法違停減30% 桃園交通局：再加10處

2019-09-04 11:07

機車爭路權！竹市民代建議取消兩段式左轉及內線禁行機車

2019-09-04 07:59

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

善心匯集下 欠千萬醫藥費滯日婦人周六可返台醫療

2019-09-04 15:29

又封了！彰化大埔截水溝堤岸道路就等拓寬改善

2019-09-04 16:13

桃園再生家具特賣周日登場 190元起跳再打7折

2019-09-04 17:02

影／搶先看！竹北國民運動中心明起試營運 12天免費

2019-09-04 16:07

苗栗監理站竹南聯合稽查 2車違規被查獲

2019-09-04 17:50

捷運聯開宅轉租牟利？ 高嘉瑜爆：有人租28戶當二房東

2019-09-04 14:23

墾丁大灣轉運站大轉折 屏縣府放手移址他處

2019-09-04 16:43

午后驟雨 台中大里樹王百姓公廟淹水

2019-09-04 16:31

影／侯友宜怨中央偏心 林右昌：基隆輕軌和民汐線不衝突

2019-09-04 16:59

未被通知停水！基隆3000戶沒水可用罵翻 水公司致歉

2019-09-04 20:01

影／宜蘭消防局一口氣獲贈6輛車 原來背後有洋蔥

2019-09-04 17:12

地景藝術節光雕展搶先看！ 設計師解密主角是「牠」

2019-09-04 13:48

黃國昌批台中「智慧教室」弊端 教局：9成是林佳龍驗收

2019-09-04 18:44

新北林口設24小時科技執法 違規大貨車降50％

2019-09-04 12:06

北斗大榕樹綠意盎然 民眾不敢得罪大榕公亂動刀修剪

2019-09-04 17:49

屏東歲入決算破400億大關 罰款金額亦創5年新高

2019-09-04 18:46

「全台最強大哥」呂崇民父親逝世 愛劍道晚年皈依佛法

2019-09-04 22:09

桃市新任社會局長宣誓就職 鄭文燦讚專業資歷豐富

2019-09-04 21:03

郭台銘允諾免費健檢說到做到 里長：居民訴求遷村遷校遷廟

2019-09-04 18:19

影／台東議會審焚化廠預算 環團與民眾場外角力

2019-09-04 15:37

雲林海岸設80座風力發電機 漁民不滿船筏僅補償10萬元

2019-09-04 13:40

一張張泛黃老照片 寫出嘉義市的眷村故事

2019-09-04 22:33

新北都更又一件 板橋府中段危老公寓今動工拆除

2019-09-04 13:17

國姓咖啡節開跑 這天攜杯喝咖啡免費還能刮機票

2019-09-04 15:48

新北市長官邸閒置多年 侯友宜：結合周邊都更活化使用

2019-09-04 15:35

桃園地景藝術節周五開幕 交管資訊看過來

2019-09-04 12:21

全國首座花枝丸觀光工廠開幕 宏裕行把小吃端上國際

2019-09-04 17:15

台中最貴公園 二和「蜂巢」設計新鮮

2019-09-05 00:04

周刊爆市府不滿大巨蛋都審結果 黃景茂尷尬否認

2019-09-04 14:29

新北汐止交通壅塞 侯友宜要求加速推動紓解方案

2019-09-04 12:04

讀者投書問：開發港區綠營市長可以 為何韓國瑜不行？

2019-09-04 13:04

地震緊急避難包裝什麼？集集鎮公所告訴你…

2019-09-04 16:18

基隆成功陸橋水泥塊從天降民眾心驚 市府：全面檢修

2019-09-04 12:05

企業家信媽祖 以廟宇名義捐近200萬海巡吊掛裝備

2019-09-04 13:16

中捷虧損將增資25億 市府：明年先編7.5億

2019-09-04 22:56

【即時短評】老樹見證當地發展 是很多人共同的記憶

2019-09-04 20:28

大巨蛋傳有望復工 柯文哲稱容留人數應同環評

2019-09-04 13:19

月夜西班牙 台南永康周六免費欣賞佛朗明哥舞蹈

2019-09-05 09:30

桃園16處公車站 科技取締違停

2019-09-04 23:40

台中午後下大雨 國道一號五權西匝道涵洞封閉內側車道

2019-09-04 15:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top