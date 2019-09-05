苗北20萬人口就近監理業務 頭份市公所駐點服務

2019-09-05 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣苗北地區頭份市、竹南鎮、三灣鄉、南庄鄉約20萬人口，今天起辦理簡易監理業務，不必再舟車勞頓，苗栗監理站駐點頭份市公所跨機關聯合服務啟用，搶頭香的廖姓男子直呼方便，他辦理駕駛執照日文譯本，住家到頭份市公所僅10分鐘，過去到苗栗監理站或新竹區監理所車程都要超過半個小時。

新竹監理所所長林翠蓉、頭份市市長羅雪珠簽署合作備忘錄，並辦理啟用典禮，地方當成喜事，苗栗縣議員張淑芬、徐功凡、温宜靜，及多名市民代表、里長到場觀禮，社區並表演舞，氣氛熱鬧滾滾。

羅雪珠說，苗北地區人口占全縣三分之一，民眾到苗栗監理站洽公，來回車程需花費1到2個小時，相當不方號便，避免鄉親舟車勞頓，她向新竹區監理所爭取在頭份市公所設置監理業務駐點服務獲得支持，也歡迎鄉親多多利用。。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，9月起每月第1及第3星期的周四上午9點至11點半，派員駐點頭份市公所服務，為民眾辦理部分簡易監理業務，另設公路監理自助櫃檯，跨機關聯合服務試行2個月後，檢討並改善服務頻率及方式。