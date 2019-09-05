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天涼好個秋 有影社區電影院開張了

2019-09-05 11:28聯合報 記者張雅婷╱即時報導

揮別暑假，迎來秋季，國立新竹生活美學館為促進社區居民對電影美學的提升，9月6日晚間6時30分起推出「秋日‧有影社區電影院」，電影片單包含《范保德》、《盛情款待》、《奇蹟男孩》、《溫蒂的幸福劇本》等4部電影，將於新竹縣新埔鎮及新竹市關帝廟各放映3場次，除了豐富鄉親的文化及休閒生活，也藉戶外播映，讓鄉親回味戶外電影院的溫馨互動與懷舊體驗。

國立新竹生活美學館表示，精挑4部近年經典名片，涵蓋國片、中日合作影片及美國電影，包含來自暢銷小說改編、由奧斯卡影后茱莉亞羅勃茲、喜劇天王歐文威爾森同台演出，讓讀者影迷感動淚推的《奇蹟男孩》；《溫蒂的幸福劇本》則講述一名自閉症女孩在遭逢家庭巨變後，踏上改變她人生的一段旅程，故事溫馨感人。

國片則有2018台北電影節開幕片，同時獲得台北電影獎最佳導演大獎的《范保德》，敘述父親的秘密與時代的記憶，談論多數父子普遍的疏離和相似，是發人省思的好片；另一部是台日合作的電影《盛情款待》，內容講述設身處地為人著想的待客之道，及處世指南，電影中展現日本京都的人文美景，百年溫泉旅館的細膩溫厚質感，相當有溫度。

各場次放映時間與電影可至國立新竹生活美學館網站https://www.nhclac.gov.tw 查詢。

國立新竹生活美學館9月6日晚間6時30分起推出「秋日‧有影社區電影院」，分別在新...
國立新竹生活美學館9月6日晚間6時30分起推出「秋日‧有影社區電影院」，分別在新竹縣市都有3場戶外社區電影院。圖／國立新竹生活美學館提供
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