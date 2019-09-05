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桃園長德祠捐救護車 設備全桃園最完善

2019-09-05 08:25聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市長鄭文燦昨晚出席桃園區長德祠捐救護車活動，並表示長德祠為地方上重要的土地公廟，這次集結信眾的愛心善款，用行動支持桃園救護工作，捐贈消防局桃園分隊價值308萬元的救護車，對社會的付出及貢獻功不可沒，希望未來可以幫助更多需要緊急服務的病患，提升桃園的救護能量。

鄭文燦說，以往救護車捐贈多來自企業家或社團，這次由土地公廟集結大愛籌措善款，更是難能可貴，也希望長德祠的善舉能引起更多人對公益的共鳴，嘉惠更多需要緊急救護服務的病患。

鄭文燦指出，桃園年底即將突破225萬人，因應人口快速成長，在交通、教育、文化、社會福利等各項建設需求也相對提高，消防局每年救護出勤量約10萬件，其中有十分之一是急重症或心血管疾病患者，急需精良裝備及新穎的救護車搶救傷患。

長德祠所捐贈的救護車擁有目前全桃園最完善的救護設備，包含多功能生理監視設備、擔架床、可折疊式搬運椅、長背板、急救包、氧氣組等；多功能生理監視設備更具有心臟電擊及監測生命徵象的功能，對消防人員執行緊急救護工作是一大利器，也讓到院前救護可以發揮極大功效。

立法委員鄭寶清、市議員余信憲、簡智翔、黃景熙、陳美梅、市府消防局長謝呂泉、長德祠主委康金土昨晚都出席捐救護車活動。

桃園市長鄭文燦出席桃園區長德祠捐救護車活動，肯定長德祠對社會的付出及貢獻功不可沒...
桃園市長鄭文燦出席桃園區長德祠捐救護車活動，肯定長德祠對社會的付出及貢獻功不可沒。圖/桃園市政府消防局提供
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長德祠用善款308萬元捐救護車，有最新的救護設備和功能。圖/桃園市政府消防局提供
長德祠用善款308萬元捐救護車，有最新的救護設備和功能。圖/桃園市政府消防局提供
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救護車鄭文燦
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