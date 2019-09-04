桃市新任社會局長宣誓就職 鄭文燦讚專業資歷豐富

2019-09-04 21:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府原任社會局長王安邦日前辭職，接任蔡英文總統桃園競選總部北區執行長一職，遺缺由兼任桃園市新住民聯合服務中心執行長的市府參事鄭貴華接任，市長鄭文燦今天在市政會議主持新任社會局長宣誓典禮，鄭文燦說，鄭貴華社工領域服務經驗豐富，且具備細緻、富耐心的人格特質，希望借重其長才帶領社會局推動社福政策，打造桃園幸福城市。

鄭貴華是東海大學社會工作學系碩士，歷任省立台北育幼院、高雄育幼院、省政府社會處、國立成功大學醫學院附設醫院、內政部，於民國100年3月經市府借重調任社會局主秘、副局長等職務，鄭文燦特別肯定她在中央及地方機關社政單位資歷豐富，行政績效有目共睹。

鄭文燦也說，桃園市政府積極推動社會福利，關懷照顧弱勢族群，讓社福具有可及、創新、前瞻等特質，同時也衡量政策價值及預算規模，將每筆預算花在刀口上，例如市府積極推動育兒津貼得到中央認同跟進，現已成為全國一致推行政策，有助於解決少子化問題。