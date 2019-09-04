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苗縣府與慈濟簽署備忘錄 攜手推展防備災教育

2019-09-04 18:51聯合報 記者劉星君╱即時報導

促進慈善防災機制、環保生態推廣教育目標，慈濟基金會與苗栗縣政府推動跨界合作，苗栗縣長徐耀昌今與慈濟執行長顏博文簽署合作備忘錄，政府與民間共同落實地方創生及政府推動政策，促進地方發展與社會照護。

慈濟基金會設在苗栗園區的全台首座防備災教育中心，苗縣長徐耀昌今率縣府團隊參訪並簽署合作備忘錄。縣長徐耀昌說，感謝慈濟捐資近9億投入6所學校希望減災工程，提升校園安全舒適環境，九二一震災20周年前夕，簽署合作備忘錄攜手災害防救，別具意義，更期盼未來共創最大效益，成為公、私協力的最佳典範。

 慈濟慈善志業執行長顏博文說，過去即密切與縣府團隊溝通苗栗園區開發事宜，希望這個不論在環境、生態、地點或資源都相當豐富的園區，能符合縣府需求與地方發展。新設的全台首座防備災教育中心有精密完善設備和儀器，與氣象局簽署合作夥伴，已成為重要訓練基地，並運用「慈悲科技」綜合生態、農業領域營造災害防救一條龍，可與長照一條龍和生態環保一條龍相得益彰，各自發揮功能。

徐耀昌說，感謝慈濟的大愛，在105年捐助逾8億資金，投入希望減災工程援建苑裡高中等6所學校，提供師生安全舒適校園環境；三義慈濟醫療園區，也正依規畫方向加速推進中，未來將建置中醫養生示範醫院，順應地方提供長期照護服務。

苗縣消防局災害管理科長曾文豪說，在苗栗慈濟園區新穎先進的防備災教育中心基礎，兩單位合作與需求包括防災、環保、關懷及創生等主軸，希望未來落實守護樹林與生態的同時，將生態、環保、防災垂直整合，打造成人文生態「防災教育園區」，帶動民眾從認知進入行動階段。

慈濟基金會表示，慈濟成立半世紀以來，從國內慈善訪貧到國際賑災，從環保回收到推動環境永續，累積50餘年的慈善救災經驗，感受到減災、防災重要性，盼透過與地方政府合作，加強慈善公益力道、提升在地人文精神。

慈濟基金會在苗栗園區設置全台首座防備災教育中心，苗栗縣長徐耀昌（前排右三）昨率領...
慈濟基金會在苗栗園區設置全台首座防備災教育中心，苗栗縣長徐耀昌（前排右三）昨率領縣府團隊與基金會執行長顏博文（前排右四）簽署合作備忘錄，並參訪園區。記者劉星君／攝影
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慈濟基金會環保推展組組長柳宗言（中）介紹慈濟行動廚房如何因應災後環境需求。記者劉...
慈濟基金會環保推展組組長柳宗言（中）介紹慈濟行動廚房如何因應災後環境需求。記者劉星君／攝影
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慈濟基金會在苗栗園區設置全台首座防備災教育中心，苗栗縣長徐耀昌（中）今率領縣府團...
慈濟基金會在苗栗園區設置全台首座防備災教育中心，苗栗縣長徐耀昌（中）今率領縣府團隊與基金會執行長顏博文簽署合作備忘錄，並參訪園區，體驗節能減碳騎單車。記者劉星君／攝影
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慈濟基金會在苗栗園區設置全台首座防備災教育中心，苗栗縣長徐耀昌（右一）今率領縣府...
慈濟基金會在苗栗園區設置全台首座防備災教育中心，苗栗縣長徐耀昌（右一）今率領縣府團隊與基金會執行長顏博文簽署合作備忘錄，並參訪園區。慈濟志工介紹環保館以水立方演繹地球缺水的嚴重議題。記者劉星君／攝影
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慈濟基金會在苗栗園區設置全台首座防備災教育中心，苗栗縣長徐耀昌（左三）今率領縣府...
慈濟基金會在苗栗園區設置全台首座防備災教育中心，苗栗縣長徐耀昌（左三）今率領縣府團隊與基金會執行長顏博文（左四）簽署合作備忘錄，並參訪園區。記者劉星君／攝影
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慈濟徐耀昌苗栗縣
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