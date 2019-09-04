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「撤回」未能緩和局勢 中大學生會長：抗爭者要5大訴求

郭台銘允諾免費健檢說到做到 里長：居民訴求遷村遷校遷廟

2019-09-04 18:19聯合報 記者曾增勳╱即時報導

鴻海創辦人郭台銘允諾桃園市觀音區「癌症村」樹林新村居民免費健康檢查，永齡健康基金會立刻為39戶居民111人免費健檢，今天下午在該村舉辦「許一個全民健康大願」樹林新村義診及「全方位健康大預言」贈書儀式，永齡健康基金會執行長陳基宏帶領醫師團隊向村民一對一義診和健康諮詢，兌現郭董對村民的承諾。

「感謝郭董說到做到為村民免費健檢」，樹林里長吳進昌說，被觀音工業區包圍的樹林新村空汙嚴重，8年來走掉22人，其中17人與癌症相關，三分之一是肺癌，樹林國小前校長來4年也罹癌走了，罹癌人口比例太高，居民訴求就是「遷村、村校（樹林國小）、遷廟（復興宮）」，希望政府重視。

郭台銘7月參訪樹林新村關心居民罹癌率，允諾居民免費健檢，郭董說到做到，由永齡健康基金會7月間費心安排「癌症村」前後2梯次里民100多人進行影像醫學13大腫瘤指標健診。陳姓居民說，收到報告「不是2、3頁而是一疊」，沒做過這麼詳細健檢。

吳進昌遺憾說，詳細健檢報告8月31日送到，一名老居民在一周前住院，卻在健檢報告送來前一天走掉，「如果報告早在半年前來就有救了」。

永齡基金會在儀式中打出「人來了」說明郭董重視居民健康說到做到，基金會在「全方位健康大預言」新書發表後舉辦贈書儀式，讓居民認識癌症發生原因及預防醫學知識，吳進昌代表回贈里民所寫的感謝信，陳基宏說，透過健檢諮詢、篩檢到轉檢，讓居民重視健康意識，如果沒有健康身體什麼都沒用。

桃園市觀音區樹林里長吳進昌（左）感謝郭董免費健檢說到做到，代表將里民所寫感謝信交...
桃園市觀音區樹林里長吳進昌（左）感謝郭董免費健檢說到做到，代表將里民所寫感謝信交給永齡健康基金會執行長陳基宏（右），表達居民感謝。記者曾增勳／攝影
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永齡健康基金會為樹林新村舉辦「許一個全民健康大願」義診及「全方位健康大預言」贈書...
永齡健康基金會為樹林新村舉辦「許一個全民健康大願」義診及「全方位健康大預言」贈書，醫護讓居民認識癌症重視健康及大合影。記者曾增勳／攝影
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永齡健康基金會執行長陳基宏（右一）代表贈送「全方位健康大預言」新書，由高齡94歲...
永齡健康基金會執行長陳基宏（右一）代表贈送「全方位健康大預言」新書，由高齡94歲鍾姓老人家（中）及觀音區樹林里長吳進昌（左一）接受。記者曾增勳／攝影
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