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桃園市區里活動場地 10月起統稱市民活動中心

2019-09-04 17:29聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市有里集會所、社區活動中心分別由民政局、社會局主管，民眾租借場地也「霧煞煞」，市府今天在市政會議上宣布，相關建物將於10月起統一名稱為市民活動中心，為節省公帑也尊重原興建者，原有題字落款暫不更動，但會另掛桃園市OO區OO市民活動中心金屬銜牌，另也請市府資訊科技局開發電子網路租借系統供民眾租借。

桃園市副市長游建華今天主持市政會議，聽取民政局「桃園市里集會所與社區活動中心整合規畫與推動概況」專題報告後，他表示，民政局主管的里集會所及社會局主管的社區活動中心，皆為市府辦理活動及設置關懷據點的重要場所，由於名稱各異容易造成混淆，委託里辦公處或社區發展協會代管場地所衍生租借困難，市府將於10月起統一名稱為市民活動中心。

市府民政局長湯蕙禎說，將里集會所及社區活動中心統一名稱為市民活動中心，可明確傳遞市民活動中心是以市民為主體的訊息，除里辦公處或社區發展協會外，也能提供所有市民使用，市府自106年起新落成的里集會所與活動中心）已統一名稱為市民活動中心，為節省公帑及尊重原興建者，里集會所、社區活動中心原本的題字落款，將在整修立面時才會更新。

湯蕙禎說，市府資訊科技局開發「電子網路租借系統」將租借使用訊息透明化，簡化申請程序，將可解決各區公所場地管理人力不足問題，並可在網路上公開租借時段、交通方式及場地等訊息，目前規畫將分為二階段上線開放市民租借預約申請，第一階段將會先行開放網路租借建物結構安全，且代管人同意配合的市民活動中心，其他活動中心逐一檢討後再上線。

桃園市里集會所與社區活動中心分屬民政與社政單位管轄，10月起將統一名稱為市民活動...
桃園市里集會所與社區活動中心分屬民政與社政單位管轄，10月起將統一名稱為市民活動中心，由民政局權管。記者張裕珍／攝影
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