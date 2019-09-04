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桃園再生家具特賣周日登場 190元起跳再打7折

2019-09-04 17:02聯合報 記者張裕珍╱即時報導

垃圾變黃金！桃園市環保局桃仔園修惜站將民眾不要的再生家具拆解重生，連續11年舉辦再生家具拍賣會，今年將在周日於桃園藝文廣場登場，集結一年來逾千件作品，有匾額製成的板凳、床板再製成的收納盒，今年更創作大象造型手機架，從切割、打模到上漆，至少要花一個月時間，相當費工，活動當天所有特賣品全數打7折，環保局歡迎行家、民眾來尋寶。

桃園市環保局相繼成立桃仔園、新溪望修惜站，賦予棄置的木質家具全新生命，走進位於會稽掩埋場的桃仔園修惜站，木工師傅埋頭苦幹，一頭拆解從各地運來的舊家具零件，一頭忙著切割打磨做出新家具雛形，除了翻新桌椅、櫥櫃，更有不少實木文創小物，極富巧思。

「慢工出細活，才能做出好的再生家具！」桃仔園修惜站現有3名木工師楊銘福、何敏家、張敬治，何敏家說，今年巧思發想製作大象造型的手機架，選用較厚的床板為木材，並拼黏三層木材，再上頭畫出大象外觀，接著用帶鋸機裁切出雛形，後再用雕刻機細雕，還要打磨、打底、噴漆等複雜工序，部分做壞了只能放棄，完成50只大象手機架，至少要1個月。

除了大象手機架，還有多種文創品如實木梳、花架、名片架、抽屜櫃、收納盒、提籃等，環境清潔稽查大隊桃園區中隊指出，再生家具特賣當天將有1115件商品供選購，以文創品居多，還有近百件往年都很受歡迎的小板凳，圓板凳製作精緻無卡楯，完全不用一根釘子。

桃園區中隊指出，再生家具特賣活動周日登場，分拍賣區與義賣區，商品190元起跳，由於為實木材質，價格經濟實惠，往年都吸引不少行家來淘寶，活動當天還全部打7折，另拍賣區則有實木組椅及衣櫃等大型家具，若為領有身障手冊或低收戶證明的桃園市民競標拍賣可享7折，收入全進社會局專戶，屆時也將有一組底價6千元的實木桌椅由市長鄭文燦拍賣。

桃仔園修惜站巧思發想製作大象造型的手機架，選用較厚的床板為木材，並拼黏三層木材，...
桃仔園修惜站巧思發想製作大象造型的手機架，選用較厚的床板為木材，並拼黏三層木材，再上頭畫出大象外觀，接著用帶鋸機裁切出雛形，後再用雕刻機細雕，還要打磨、打底、噴漆等複雜工序，至少要1個月。記者張裕珍／攝影
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桃仔園修惜站巧思發想製作大象造型的手機架，選用較厚的床板為木材，並拼黏三層木材，...
桃仔園修惜站巧思發想製作大象造型的手機架，選用較厚的床板為木材，並拼黏三層木材，再上頭畫出大象外觀，接著用帶鋸機裁切出雛形，後再用雕刻機細雕，還要打磨、打底、噴漆等複雜工序，至少要1個月。記者張裕珍／攝影
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桃仔園修惜站現有3名木工師楊銘福、何敏家（右）、張敬治（左），再生家具全出自他們...
桃仔園修惜站現有3名木工師楊銘福、何敏家（右）、張敬治（左），再生家具全出自他們的巧手。記者張裕珍／攝影
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桃仔園修惜站利用民眾不要的匾額製成板凳，每年在再生家具特賣會上都相當搶手。記者張...
桃仔園修惜站利用民眾不要的匾額製成板凳，每年在再生家具特賣會上都相當搶手。記者張裕珍／攝影
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桃仔園修惜站精心製作提籃，可一秒打開，收納各式小物。記者張裕珍／攝影
桃仔園修惜站精心製作提籃，可一秒打開，收納各式小物。記者張裕珍／攝影
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桃仔園修惜站精心製作提籃，可一秒打開，收納各式小物，細節相當精緻。記者張裕珍／攝...
桃仔園修惜站精心製作提籃，可一秒打開，收納各式小物，細節相當精緻。記者張裕珍／攝影
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桃仔園修惜站巧思發想製作大象造型的手機架，選用較厚的床板為木材，並拼黏三層木材，...
桃仔園修惜站巧思發想製作大象造型的手機架，選用較厚的床板為木材，並拼黏三層木材，再上頭畫出大象外觀，接著用帶鋸機裁切出雛形，後再用雕刻機細雕，還要打磨、打底、噴漆等複雜工序，至少要1個月。記者張裕珍／攝影
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