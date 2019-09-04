桃園會展中心招標估112年完工 4千就業機會產值221億

2019-09-04 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天出席桃園會展中心統包工程招標說明會，並表示會展中心由經濟部、桃園市政府合作開發，經濟部出資市府代辦興建，座落在機場捷運A19站旁，基地規模約2.87公頃，工程預估興建總經費約41億元。

鄭文燦指出，桃園會展中心為地上4層、地下2層建築，總樓地板面積7萬6120平方公尺，定位以會議為主、展覽為輔，包括國際會議中心、國際展覽館及相關附屬服務設施等，鄰近桃園國際機場、捷運及高鐵站，完工後將成為青埔地區國際經貿交流、國際大型展覽暨會議中心的指標建築。

鄭文燦說，桃園是國門之都也是台灣最大的產業基地，登記營運的工廠超過1萬1000家，公司行號超過5萬家，工業產值1年近3兆元台灣第一。市府擇定機場捷運A19站旁設置會展中心，結合鄰近桃園國際棒球場、華泰名品城、國際觀光旅館、亞洲‧矽谷創新園區、桃園市立美術館、日本八景島水族館、桃園流行音樂劇場、原住民族文創中心等建設能量，未來將積極推動會展產業，成為桃園產業聚落的國際行銷平台。

桃園會展中心為統包工程，以公開招標方式辦理，採最有利標決標，履約期程採分段里程碑，第一階段35個月(日曆天)，預計111年10月底優先完成展覽棟，另第二階段41個月預計112年5月底完成會議棟並全案完成。

投標透過一定條件的資格審查，召開評選會議，聘11位委員進行公平評選，評選項目包含履約能力、設計完整性、BIM執行計畫、營建管理能力、價格組成完整及合理性、創意回饋等，以序位法評選出第一名優秀廠商。

鄭文燦表示，全案預計今年完成統包工程發包簽約，並開始辦理規畫設計明年動工。為吸引優秀廠商投標，本案投標第一名獲優先議約權不另給付獎勵金，第二名80萬元獎勵金，第三名50萬元，第四名30萬元，歡迎優秀團隊踴躍參與投標。

經濟發展局副局長黃穗鵬表示，桃園會展中心將規劃約9間會議室1間多功能集會空間，最大廳可容納2000人，展覽館規劃600個攤位，大型活動可容納6000人，適合舉辦各種演唱會、集會、體育賽事等大型活動，預估每年可創造超過4000個就業機會，並增加經濟產值達221億元。