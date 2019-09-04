親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

林鄭月娥晚間6點發電視公告 將宣布撤反送中修例

黃瀞瑩搶攻立委？四姝廝殺 北市這區榮登「死亡之組」

桃園會展中心招標估112年完工 4千就業機會產值221億

2019-09-04 16:35聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市長鄭文燦今天出席桃園會展中心統包工程招標說明會，並表示會展中心由經濟部、桃園市政府合作開發，經濟部出資市府代辦興建，座落在機場捷運A19站旁，基地規模約2.87公頃，工程預估興建總經費約41億元。

鄭文燦指出，桃園會展中心為地上4層、地下2層建築，總樓地板面積7萬6120平方公尺，定位以會議為主、展覽為輔，包括國際會議中心、國際展覽館及相關附屬服務設施等，鄰近桃園國際機場、捷運及高鐵站，完工後將成為青埔地區國際經貿交流、國際大型展覽暨會議中心的指標建築。

鄭文燦說，桃園是國門之都也是台灣最大的產業基地，登記營運的工廠超過1萬1000家，公司行號超過5萬家，工業產值1年近3兆元台灣第一。市府擇定機場捷運A19站旁設置會展中心，結合鄰近桃園國際棒球場、華泰名品城、國際觀光旅館、亞洲‧矽谷創新園區、桃園市立美術館、日本八景島水族館、桃園流行音樂劇場、原住民族文創中心等建設能量，未來將積極推動會展產業，成為桃園產業聚落的國際行銷平台。

桃園會展中心為統包工程，以公開招標方式辦理，採最有利標決標，履約期程採分段里程碑，第一階段35個月(日曆天)，預計111年10月底優先完成展覽棟，另第二階段41個月預計112年5月底完成會議棟並全案完成。

投標透過一定條件的資格審查，召開評選會議，聘11位委員進行公平評選，評選項目包含履約能力、設計完整性、BIM執行計畫、營建管理能力、價格組成完整及合理性、創意回饋等，以序位法評選出第一名優秀廠商。

鄭文燦表示，全案預計今年完成統包工程發包簽約，並開始辦理規畫設計明年動工。為吸引優秀廠商投標，本案投標第一名獲優先議約權不另給付獎勵金，第二名80萬元獎勵金，第三名50萬元，第四名30萬元，歡迎優秀團隊踴躍參與投標。

經濟發展局副局長黃穗鵬表示，桃園會展中心將規劃約9間會議室1間多功能集會空間，最大廳可容納2000人，展覽館規劃600個攤位，大型活動可容納6000人，適合舉辦各種演唱會、集會、體育賽事等大型活動，預估每年可創造超過4000個就業機會，並增加經濟產值達221億元。

經濟部國際貿易局副局長李冠志、市府工務局長賴宇亭、經濟發展局副局長黃穗鵬、新建工程處長曾清祥、航空城總經理許又銘等都出席活動。

鄭文燦指出桃園是國門之都也是台灣最大的產業基地，會展中心座落機捷A19站旁鄰近國...
鄭文燦指出桃園是國門之都也是台灣最大的產業基地，會展中心座落機捷A19站旁鄰近國際機場、高鐵和機捷站。記者鄭國樑／攝影
分享
桃園會展中心工程今天辦招標說明，興建經費約41億元，中心由經濟部、桃園市政府合作...
桃園會展中心工程今天辦招標說明，興建經費約41億元，中心由經濟部、桃園市政府合作開發，經濟部出資市府代辦興建。記者鄭國樑／攝影
分享

機場捷運鄭文燦
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

桃園再生家具特賣周日登場 190元起跳再打7折

2019-09-04 17:02

影／搶先看！竹北國民運動中心明起試營運 12天免費

2019-09-04 16:07

地景藝術節光雕展搶先看！ 設計師解密主角是「牠」

2019-09-04 13:48

桃園地景藝術節周五開幕 交管資訊看過來

2019-09-04 12:21

新竹分署聯合拍賣會 頭份及芎林透天厝分別順利拍定

2019-09-04 11:32

減塑做環保 竹市推付押金借購物袋

2019-09-04 11:09

公車停靠站科技執法違停減30% 桃園交通局：再加10處

2019-09-04 11:07

機車爭路權！竹市民代建議取消兩段式左轉及內線禁行機車

2019-09-04 07:59

瘋狂農村派對 下水田玩泥巴

2019-09-04 00:07

龜山110戶海砂屋 減免房屋稅

2019-09-04 00:01

桃園市民卡4周年 集點抽獎

2019-09-03 23:59

將軍村食物森林 招募志工

2019-09-03 23:56

苗縣垃圾焚化廠 營運11年獲獎8次

2019-09-03 23:51

廠商利多 新竹工業區限高解禁

2019-09-03 23:46

八德「浮雨雲」超美！ 日議員直呼：值得參考

2019-09-03 22:14

影／解決交通瓶頸 竹南戰備月台部分拆除拓寬公義路

2019-09-03 21:19

桃園市民卡發行4周年 兒童申辦年齡由7歲降至6歲

2019-09-03 20:18

苗栗垃圾焚化廠營運11年 獲獎8次打造「綠色夢工廠」

2019-09-03 19:46

桃園海砂屋社區110戶 房屋稅48萬退稅今後免繳

2019-09-03 18:11

竹縣公道五延伸工研院支線通車 到高鐵僅須10分鐘

2019-09-03 16:09

台鐵北湖站電車線斷落 雙線不通估晚上6時搶通

2019-09-03 15:20

明新科大旁新興康樂路易肇事 將增設50公里測速照相桿

2019-09-03 14:57

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

桃園北橫路斷搶通公車過不去 市府廂型車接送後山學生

2019-09-03 14:16

新竹工業區將解除限高 未來可像竹科 大樓林立

2019-09-03 11:58

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

八德「浮雨雲」超美！ 日議員直呼：值得參考

2019-09-03 22:14

基隆瑞芳貢寮明起23小時2萬戶停水 今晚記得儲水

2019-09-03 19:51

3億打造電梯直通中正公園吸郵輪客 基隆山海串聯拚觀光

2019-09-04 11:06

機車爭路權！竹市民代建議取消兩段式左轉及內線禁行機車

2019-09-04 07:59

捷運聯開宅轉租牟利？ 高嘉瑜爆：有人租28戶當二房東

2019-09-04 14:23

善心匯集下 欠千萬醫藥費滯日婦人周六可返台醫療

2019-09-04 15:29

中市拍影片宣傳拿敬老卡運動 大玩特技醫罵：腦袋灌水泥？

2019-09-04 10:30

基隆成功陸橋25公分長水泥塊從天降 民眾險被砸

2019-09-03 21:19

影／解決交通瓶頸 竹南戰備月台部分拆除拓寬公義路

2019-09-03 21:19

影／台東焚化廠確定啟用 議會今表決通過相關預算案

2019-09-04 11:10

北市oBike拆除變賣 追討1813萬保管費

2019-09-04 00:21

大八原址進駐新餐飲 聯上集團：不會概括承受消費糾紛

2019-09-03 18:30

九成金棗產自宜蘭 金色大地下訂單購買金棗茶銷上海

2019-09-03 21:38

影／搶先看！竹北國民運動中心明起試營運 12天免費

2019-09-04 16:07

苗栗垃圾焚化廠營運11年 獲獎8次打造「綠色夢工廠」

2019-09-03 19:46

中興新村最美建築 新生報舊址月底修復開幕

2019-09-03 23:41

到滿州欖仁溪當忘憂懶人 體驗「情人的眼淚」庶民美食

2019-09-04 07:53

又封了！彰化大埔截水溝堤岸道路就等拓寬改善

2019-09-04 16:13

南市職安衛成果亮眼 統一企業新市廠陸航基地摘五星獎

2019-09-03 19:26

影／嘉市立委參選人做科學實驗 解析鐵路高架化問題

2019-09-03 19:21

影／侯友宜怨中央偏心 林右昌：基隆輕軌和民汐線不衝突

2019-09-04 16:59

午后驟雨 台中大里樹王百姓公廟淹水

2019-09-04 16:31

租金補貼申請踴躍 房東怕課稅要漲租

2019-09-03 23:47

台南市立委參選人童小芸路口拜票 遇車禍及時救援

2019-09-03 19:29

新北都更又一件 板橋府中段危老公寓今動工拆除

2019-09-04 13:17

桃園地景藝術節周五開幕 交管資訊看過來

2019-09-04 12:21

桃園海砂屋社區110戶 房屋稅48萬退稅今後免繳

2019-09-03 18:11

台日觀光旅遊傳佳音 「友好交流協定」帶來新「錢」途

2019-09-03 23:45

周刊爆市府不滿大巨蛋都審結果 黃景茂尷尬否認

2019-09-04 14:29

中秋過後 高雄「正港」海味輪番登場

2019-09-03 19:11

走訪馬祖創生計畫 國發會：一本初衷照顧離島

2019-09-03 20:05

墾丁大灣轉運站大轉折 屏縣府放手移址他處

2019-09-04 16:43

新北林口設24小時科技執法 違規大貨車降50％

2019-09-04 12:06

新北市長官邸閒置多年 侯友宜：結合周邊都更活化使用

2019-09-04 15:35

前立委陳淑慧 任嘉市副市長

2019-09-03 23:36

影／台東議會審焚化廠預算 環團與民眾場外角力

2019-09-04 15:37

公車停靠站科技執法違停減30% 桃園交通局：再加10處

2019-09-04 11:07

新北汐止交通壅塞 侯友宜要求加速推動紓解方案

2019-09-04 12:04

桃園再生家具特賣周日登場 190元起跳再打7折

2019-09-04 17:02

地景藝術節光雕展搶先看！ 設計師解密主角是「牠」

2019-09-04 13:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top