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影／搶先看！竹北國民運動中心明起試營運 12天免費

2019-09-04 16:07聯合報 記者郭政芬╱即時報導

由遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司經營的竹北國民運動中心將在9月5日至9月16日展開12天的試營運，各式課程體驗、場館使用，免費提供給新竹縣民使用，這次有超過150堂課程可體驗，採現場排隊體驗，今天消息曝光，已有不少民眾前往竹北國民運動中心了解諮詢。

試營運期間全館開放給民眾使用，包含泳池、健身房、籃球場、羽球場、壁球室，免費開放超過150堂課程，除了基本的球類、有氧、飛輪、瑜珈課程，也有專業私人一對一課程，以及全新竹唯一的MX4專業訓練課程。不僅如此，特別針對兒童開設親子體適能課程，讓全家大小都可以在竹北國民運動中心一起運動。

新竹縣府指出，位在光明六路與莊敬南路口的竹北國民運動中心，為新竹縣第一座國民運動中心，耗資總工程經費約4.4億餘元打造，其中體育署補助2億元，其餘縣府自籌。竹北國民運動中心擁有兩座建築，分別是竹北國民運動中心館與游泳館。

竹北國民運動中心共有四層樓，一樓是服務櫃台，另設有販賣部，提供民眾相關器材的購買。二樓設有八面羽球場、12張桌球桌，專業PU地板、特製燈箱、高挑空間，附設置物櫃、淋浴間、哺乳室等設備完善。

三樓包含健身房、飛輪教室、多功能地板教室，以及全新竹第一座MX4訓練站。四樓使用挑高設計，兩座標準籃球場，採用頂級浮式木地板的系統，此設計可有效減少民眾運動傷害的發生。

游泳館設有標準比賽泳池，舉辦過多項國際賽事，還有25米戲水池、多功能Spa設備；特別的是，二樓重新裝潢，打造全新壁球教室，明亮空間、全新設備，是竹北地區少數開放的壁球教室。

另外，試營運期間也舉辦了Facebook抽獎活動，獎品豐富且超值，前100位完成報名的民眾還可獲得精美小禮物。詳情可洽竹北國民運動中心粉絲團。

二樓有12張桌球桌。記者郭政芬／攝影
二樓有12張桌球桌。記者郭政芬／攝影
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健身房內有許多器材，另還有全新竹第一座MX4訓練站。記者郭政芬／攝影
健身房內有許多器材，另還有全新竹第一座MX4訓練站。記者郭政芬／攝影
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多功能地板教室採大片落地窗，景色優美。記者郭政芬／攝影
多功能地板教室採大片落地窗，景色優美。記者郭政芬／攝影
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二樓設有八面羽球場，採挑高設計。記者郭政芬／攝影
二樓設有八面羽球場，採挑高設計。記者郭政芬／攝影
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兩座標準籃球場，採用頂級浮式木地板的系統，此設計可有效減少民眾運動傷害的發生。記...
兩座標準籃球場，採用頂級浮式木地板的系統，此設計可有效減少民眾運動傷害的發生。記者郭政芬／攝影
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竹北國民運動中心將在9月5日至9月16日展開12天的試營運。記者郭政芬／攝影
竹北國民運動中心將在9月5日至9月16日展開12天的試營運。記者郭政芬／攝影
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附設置物櫃、淋浴間、哺乳室等設備完善。記者郭政芬／攝影
附設置物櫃、淋浴間、哺乳室等設備完善。記者郭政芬／攝影
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