地景藝術節光雕展搶先看！ 設計師解密主角是「牠」

2019-09-04 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園地景藝術節將於這周五開跑，位於大湳森林公園展區的「大湳森之光」光雕展，昨晚施行預演，設計師陳怡潔親自到場解說，解密光雕展設計過程中遇到的難題等，談及主題構思，她表示曾在園區中發現4隻，全台族群數量不到200隻的黃鸝鳥，故把黃鸝鳥作為故事主軸，搭配音樂、燈光及AR投影做出光雕展，並邀請知名歌手獻聲講故事，讓民眾漫步在綠蔭步道時能融入其中。

「大型光雕展並不罕見，但通常應用在建物上，與大自然結合的光雕展很少，原因是相當困難」，陳怡潔透露，著手設計前和工作團隊到場勘查數次，但每次來都必須再次修正擬定好的版本，她說「我們不能限制樹怎麼長、破壞大自然的發展」，因此要將光雕展和大自然做結合難度相當高。

不僅要觀察樹木成長的狀況，還需要挑選足夠的空間來展現光雕，陳怡潔表示，逛了整個大湳森林公園後，最後眾人選定綠蔭步道作為光雕展呈現的地方，陳怡潔說，綠蔭步道的長度夠，加上兩旁的樹木有疏有密，光雕呈現上可以增加更多層次，達到更多變的效果。

談及光雕展故事的主題構思，陳怡潔說，當初在場勘時就發現大湳森林公園有許多生物，如鳥類、昆蟲，甚至是蝙蝠等，加上曾在園區中發現4隻，全台族群數量不到200隻的黃鸝鳥，因此決議將黃鸝鳥作為故事主角，取名為「小湳」，更邀請到歌手魏如萱獻聲講故事，讓民眾能隨著「小湳」的步伐一同進入大湳森林公園的童話世界中。