桃園地景藝術節周五開幕 交管資訊看過來

2019-09-04 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市政府主辦 「2019桃園地景藝術節」，將於本周五盛大開幕，由於展區以「保一總隊大湳舊營區」的大湳森林公園為核心，向外擴延至週邊的城區綠地與陂塘生態區，預估會吸引大批人潮，為此八德警分局提醒民眾，活動期間周邊會進行交通疏導管制措施，請民眾多加留意配合。

2019桃園地景藝術節展期將從本月6日至22日，一連舉行17天，橫跨3個週末假日，展區分為「主展區」八德區大湳森林公園及「副展區」廣豐新天地5-6樓的桃園市立兒童美術館、西坡埤塘生態公園、溪濱公園、中大公園等處，總計有34件藝術品及高達200場次的活動，將會吸引不少民眾前來朝聖。

八德警分局為維護展區周邊道路交通秩序，將加強疏導車流及取締、拖吊違規停車外，在地景藝術節活動期間有交通疏導管制措施，另視現場交通狀況機動調整管制時間及範圍，其中9月13日至15日為中秋節連續假期，為避免造成現場交通壅塞，警方將於例假日及中秋節連假的上午9點至晚上9點，加派員警與義交執行交通疏導管制。