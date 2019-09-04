減塑做環保 竹市推付押金借購物袋

2019-09-04 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



為讓購物袋能夠實際循環使用，促進垃圾減量，新竹市環保局特別結合愛買新竹店、Homebox好博家新竹店等2家業者，即日起至今年12月31日止，辦理「消費購物袋著走 減塑集點好禮送」活動，進行環保購物袋租借服務，採「付押金借購物袋、還袋退押金集點」方式，每借還1個購物袋可獲得1點，集滿20點兌換商品禮券100元。市長林智堅鼓勵民眾踴躍響應減塑環保，落實資源循環愛地球的具體行動。

環保局長江盛任表示，感謝民眾支持今年5月至8月舉辦的「回收生活節」，環保局已募集民眾家中閒置的環保購物袋約1800個，另新購循環使用的環保購物袋200個，將於愛買新竹店、好博家新竹店等2家賣場，進行環保購物袋租借服務，透過建置購物袋吊牌編碼與系統，執行購物袋循環使用成效追蹤，落實減塑環保。

江盛任說，新竹市「消費購物袋著走 減塑集點好禮送」活動，辦理期間即日起至108年12月31日止，民眾於愛買新竹店（公道五路二段469號）及Homebox好博家新竹店（經國路二段425號）消費購物後，可支付押金借用購物袋，每袋押金愛買新竹店15元、好博家新竹店5元，每袋使用完畢後於同地點歸還，可退回押金並獲取集點貼紙1點，集滿20點兌換該店商品禮券100元1份，愛買新竹店、好博家新竹店之商品禮券各限量500份，禮券兌換截止日期為109年1月15日。