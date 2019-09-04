公車停靠站科技執法違停減30% 桃園交通局：再加10處
桃園市推動科技執法，先前規畫6處公車停靠區以科技設備取締違停，交通局今天表示再增設敏盛總醫院等10處公車停靠站，加入科技執法行列，而且系統還升級，透過廣播車牌提醒車主駛離，避免遭警方取締。
交通局表示，統計顯示推行科技執法後，公車站違停車輛減少約3成，公車在市區停靠也方便許多，更能保障乘客上下車安全。
交通局指出，這次建置10處公車停靠站科技執法，採用地磁、車牌辨識系統、事件偵測系統、資訊顯示告警系統(含聲音告警)，並由市警局配合公告新增這10處交通違規科技執法場域。
新增10處分別為桃園區中正路大興西路站(往桃園火車站)、桃園區福安宮站(往蘆竹方向)、桃園區敏盛醫院站(往桃園方向)、桃園區中山路中平路口站(往中壢方向)、八德區署桃醫院站(往中壢方向及往桃園方向)、八德區大湳站(往大溪方向)、龜山區迴龍商場站(萬壽路一段往桃園方向)、中壢區伯公廟站(往中壢方向)、平鎮區華廈山莊站(往中壢方向)。
各站都設置科技執法牌、違停告警LED牌與告警喇叭提醒駕駛人注意，各場域歷經86天的勸導期，於今年7月26日正式開罰，加上原公告6處科技執法位置目前合計16處。
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