親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

選舉看板超火爆 挑在韓國瑜旁邊這樣嗆…

烏來男童失蹤第10天 15.7K處發現遺體

公車停靠站科技執法違停減30% 桃園交通局：再加10處

2019-09-04 11:07聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市推動科技執法，先前規畫6處公車停靠區以科技設備取締違停，交通局今天表示再增設敏盛總醫院等10處公車停靠站，加入科技執法行列，而且系統還升級，透過廣播車牌提醒車主駛離，避免遭警方取締。

交通局表示，統計顯示推行科技執法後，公車站違停車輛減少約3成，公車在市區停靠也方便許多，更能保障乘客上下車安全。

交通局指出，這次建置10處公車停靠站科技執法，採用地磁、車牌辨識系統、事件偵測系統、資訊顯示告警系統(含聲音告警)，並由市警局配合公告新增這10處交通違規科技執法場域。

新增10處分別為桃園區中正路大興西路站(往桃園火車站)、桃園區福安宮站(往蘆竹方向)、桃園區敏盛醫院站(往桃園方向)、桃園區中山路中平路口站(往中壢方向)、八德區署桃醫院站(往中壢方向及往桃園方向)、八德區大湳站(往大溪方向)、龜山區迴龍商場站(萬壽路一段往桃園方向)、中壢區伯公廟站(往中壢方向)、平鎮區華廈山莊站(往中壢方向)。

各站都設置科技執法牌、違停告警LED牌與告警喇叭提醒駕駛人注意，各場域歷經86天的勸導期，於今年7月26日正式開罰，加上原公告6處科技執法位置目前合計16處。

科技執法採用地磁、車牌辨識系統、事件偵測系統、資訊顯示告警系統(含聲音告警)。圖...
科技執法採用地磁、車牌辨識系統、事件偵測系統、資訊顯示告警系統(含聲音告警)。圖／桃園市交通局提供
分享
桃園市推動科技執法見成效，市府再增設10個點。圖／桃園市交通局提供
桃園市推動科技執法見成效，市府再增設10個點。圖／桃園市交通局提供
分享

公車違停火車站
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

新竹分署聯合拍賣會 頭份及芎林透天厝分別順利拍定

2019-09-04 11:32

減塑做環保 竹市推付押金借購物袋

2019-09-04 11:09

機車爭路權！竹市民代建議取消兩段式左轉及內線禁行機車

2019-09-04 07:59

瘋狂農村派對 下水田玩泥巴

2019-09-04 00:07

龜山110戶海砂屋 減免房屋稅

2019-09-04 00:01

桃園市民卡4周年 集點抽獎

2019-09-03 23:59

將軍村食物森林 招募志工

2019-09-03 23:56

苗縣垃圾焚化廠 營運11年獲獎8次

2019-09-03 23:51

廠商利多 新竹工業區限高解禁

2019-09-03 23:46

八德「浮雨雲」超美！ 日議員直呼：值得參考

2019-09-03 22:14

影／解決交通瓶頸 竹南戰備月台部分拆除拓寬公義路

2019-09-03 21:19

桃園市民卡發行4周年 兒童申辦年齡由7歲降至6歲

2019-09-03 20:18

苗栗垃圾焚化廠營運11年 獲獎8次打造「綠色夢工廠」

2019-09-03 19:46

桃園海砂屋社區110戶 房屋稅48萬退稅今後免繳

2019-09-03 18:11

竹縣公道五延伸工研院支線通車 到高鐵僅須10分鐘

2019-09-03 16:09

台鐵北湖站電車線斷落 雙線不通估晚上6時搶通

2019-09-03 15:20

明新科大旁新興康樂路易肇事 將增設50公里測速照相桿

2019-09-03 14:57

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

桃園北橫路斷搶通公車過不去 市府廂型車接送後山學生

2019-09-03 14:16

新竹工業區將解除限高 未來可像竹科 大樓林立

2019-09-03 11:58

翻轉二手衣展創意 香港媳婦巧手創造新時尚

2019-09-03 08:53

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

急開車門釀禍3年萬餘人受傷 他發明兩段式安全車門獲專利

2019-09-03 17:28

新營共產天后宮掛五星旗 鄉民怒：這裡是台灣！

2019-09-03 14:17

嘉義市副市長終於要來了 前立委陳淑慧接任

2019-09-03 16:27

「有魅力的城市」日本東京電視台介紹台南 首播專題報導

2019-09-03 12:22

確定了！掛五星旗新營共產天后宮 南市府認定是違建

2019-09-03 16:46

基隆瑞芳貢寮明起23小時2萬戶停水 今晚記得儲水

2019-09-03 19:51

八德「浮雨雲」超美！ 日議員直呼：值得參考

2019-09-03 22:14

新北本月10日前多處施工 供水恐受影響

2019-09-03 11:40

明新科大旁新興康樂路易肇事 將增設50公里測速照相桿

2019-09-03 14:57

影／十三層遺址其實是十八層 他透露真十三層在牡丹

2019-09-03 16:49

台中「燙金」測速照相桿出爐 前三名都是老面孔

2019-09-03 12:27

新竹工業區將解除限高 未來可像竹科 大樓林立

2019-09-03 11:58

機車爭路權！竹市民代建議取消兩段式左轉及內線禁行機車

2019-09-04 07:59

台鐵北湖站電車線斷落 雙線不通估晚上6時搶通

2019-09-03 15:20

五星共產廟又來了這次在深綠台南 市府：違法就拆

2019-09-03 16:49

竹縣公道五延伸工研院支線通車 到高鐵僅須10分鐘

2019-09-03 16:09

板橋百年古蹟「大觀義學」水泥地粗糙 觀光客：好醜

2019-09-03 11:55

紙風車重回台中場次確定 洪慈庸宣布4場次

2019-09-03 16:09

基隆成功陸橋25公分長水泥塊從天降 民眾險被砸

2019-09-03 21:19

影／解決交通瓶頸 竹南戰備月台部分拆除拓寬公義路

2019-09-03 21:19

大八原址進駐新餐飲 聯上集團：不會概括承受消費糾紛

2019-09-03 18:30

影／為了迎媽祖 宜蘭縣府主管下海跳恰恰笑料百出

2019-09-03 14:02

九成金棗產自宜蘭 金色大地下訂單購買金棗茶銷上海

2019-09-03 21:38

北市oBike拆除變賣 追討1813萬保管費

2019-09-04 00:21

影／水流東柚茶之鄉 好生態黃裳鳳蝶也來

2019-09-03 15:25

苗栗垃圾焚化廠營運11年 獲獎8次打造「綠色夢工廠」

2019-09-03 19:46

大八飯店停業 消保會籲業者趕快出面解決退費問題

2019-09-03 11:49

苦等自來水一輩子 國姓福龜供水延管爭議總算落幕

2019-09-03 17:30

南市職安衛成果亮眼 統一企業新市廠陸航基地摘五星獎

2019-09-03 19:26

3億打造電梯直通中正公園吸郵輪客 基隆山海串聯拚觀光

2019-09-04 11:06

KIMIKO將直播教基隆市民如何瘦 還有5校可免費游4天

2019-09-03 14:01

影／嘉市立委參選人做科學實驗 解析鐵路高架化問題

2019-09-03 19:21

城隍廟環境改善 無障礙紅磚廣場、景觀池再造百年廟埕

2019-09-03 13:33

到滿州欖仁溪當忘憂懶人 體驗「情人的眼淚」庶民美食

2019-09-04 07:53

台南市立委參選人童小芸路口拜票 遇車禍及時救援

2019-09-03 19:29

擅改高雄氣爆善款運用上限？ 李瑞倉：符法制作業通例

2019-09-03 16:16

四四南村反毒特展有VR 柯文哲模擬吸毒10年長這樣

2019-09-03 14:15

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

台日觀光旅遊傳佳音 「友好交流協定」帶來新「錢」途

2019-09-03 23:45

中市拍影片宣傳拿敬老卡運動 大玩特技醫罵：腦袋灌水泥？

2019-09-04 10:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top