大學社團博覽會陸續登場 各校新社團迎新生

2019-09-04 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



各大專院校9月陸續開學，課業、社團與愛情是大學生活中的必修三學分，其中校園社團越來越多樣化，新學期也有不少新社團成立，其中明新科技大學新成立社團有「馬術社」、「炫光舞藝社」、「蒲公英國際志工社」，國立清華大學新成立「嘻哈音樂社」，中華大學有「集郵社」、「羅浮群青年社」等。

明新科大課指組組長蔡明松表示，校內約有80個社團，其中「馬術社」是新竹縣學校裡少見的學生社團，今天馬術社也邀請馬術青少年國手擔綱馬術秀演出，馬術社長陳秉洋表示，因為住家附近的鄰居有養馬，他有機會接觸馬匹，幫忙餵馬、刷毛，被馬吸引的他開始學騎馬。

陳秉洋說，實際去馬場學習後發現，一般人接觸馬術運動的機會不多，因此半年前申請成立馬術社社團，希望從校園裡來推廣馬術運動，也能讓學校裡的馬術運動愛好者有交流、學習新知的地方，社團與就近的馬場新豐野騎會所合作，並由教練邱金海擔任指導老師，除了讓學生學習馬場實務、馬匹照顧、馬術訓練，也能參加馬術國際證照考試，盼從中發掘並培養有潛力的馬術選手。

明新科大除了馬術社吸睛，還有光電工程系學生成立的炫光舞藝社，由火舞將將長棍、短棍、流星等道具改良，接上LDE光源，結合雜技與舞蹈的表演社團，在黑暗中，彩色的LED透過設計，展現不同的光影排列，也相當吸引學生注目。