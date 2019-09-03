廠商利多 新竹工業區限高解禁

2019-09-03 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹報導



林為洲表示，民國80年起國防部限建高度海拔98公尺，然新竹工業區所在位置的高度已85米，廠房只能蓋13米高，約2到3層樓。根據新竹工業區的容積率300%、建蔽率70%，廠商其實可蓋到6、7層樓，但因為國防部長年的限高，廠商無法往上蓋，其實很吃虧，但現今廠區土地缺乏，廠商若要擴建，只能往上蓋，近期積極與中央協調，國防部於上個月底同意解除軍事設施管制區。

新竹工業區服務中心主任吳璀原表示，新竹工業區擁有七萬就業人口，廠商500家，年產值7千億，但土地不足，廠房的高度被限制，對廠商影響大，若能順利解禁，直接受惠的廠商就有精密機械、藥廠、化工廠等3家，他們都已經提出蓋廠的需求。 新竹立委林為洲（左）與經濟部工業局新竹工業區服務中心主任吳璀原，共同拿著國防部的解除限建的函文。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

工業區化工廠商代表說，以前土地便宜，廠商較少花費在建築成本，近年來新竹工業區逐漸成熟，廠商在此招工容易、有地利之便，卻礙於無土地可用，公司近期將擴廠，未來若能往上蓋，一樓可做為停車場，其他樓層也可運用，對廠商幫助大。

林為洲指出，解除限高對新竹工業區影響深遠，除可增加約一倍的廠房面積，還能提高產能，創造更多的就業機會，讓廠商繼續投資新竹工業區。

另外，竹科園區也面臨廠房及用地供不應求，林為洲也提出在不用徵收土地下，提高容積率來增加使用空間，日前在立院質詢時提出相關看法，林為洲說，此案牽涉到都市計畫審議等多項流程，需要中央各部會、新竹縣府共同推動，期盼未來能朝此發展。