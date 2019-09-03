八德「浮雨雲」超美！ 日議員直呼：值得參考

2019-09-03 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市八德區西坡陂塘生態公園配合地景藝術節，設計一系列漂浮著的浮雨雲裝置藝術品，名為《歡聲笑語》，不管是白天抑或夜晚，欣賞浮雲繚繞的景象都別有一番美感，今晚舉行啟動儀式，邀請到桃園市文化局長、桃園市立美術館館長等人及貴賓日本議員一同觀賞。

《歡聲笑語》裝置藝術由新加坡藝術家 陳偉立(TAN Wee-Lit) 設計，在湖面上以漂浮及雨水繚繞的意象呈現，由於全球有6.63億人無法輕鬆獲得清潔用水，「雲朵」的出現提醒了人類面對大自然所給予的恩惠，與全球暖化自然變遷後的災難，像電影、電視上出現的卡通雲一般，是一種既幽默又荒謬重建自然的辦法，以此激發民眾關注「供水」議題，及永續發展的背後意涵。

今晚出席的與會貴賓有桃園市文化局長莊秀美、市立美術館長劉俊蘭及秘書處長顏子傑等人，更有與市長鄭文燦友好的日本宮埼縣眾議員武井俊輔，武井俊輔於上月21日曾參訪桃園，今日因公務行程來台轉機，藉此機會再訪桃園，由秘書處、文化局安排參觀西坡陂塘生態公園藝術品。