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影／解決交通瓶頸 竹南戰備月台部分拆除拓寬公義路

2019-09-03 21:19聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣竹南鎮公義路台鐵軍用戰備月台旁，道路只有3.9米，該路段每到上下班尖峰時刻無法會車，造成塞車，成為交通瓶頸，經相關單位協商，今年2月國防部同意拆除戰備月台三分之一，保留該月台作業寬度5公尺，將道路從3.9米拓寬到8米的雙線道，今舉行動土典禮。

苗栗縣竹南鎮公所指出，台鐵竹南火車站北側軍用戰備月台，位在鐵路東側公義路旁，鄰近清寧陸橋，由於該戰備月台所在路段，公義路南北雙向車道縮減為單線道，最小路寬只有3.9公尺，成為道路交通瓶頸，上下班尖峰時段車輛無法會車造成塞車。

立法委員陳超明為解決此路段長期塞車問題，從2016年6月起多次邀集國防部、台鐵及竹南鎮公所等相關單位會勘，經多次協商，今年2月，終於獲國防部同意拆除三分之一月台，保留該月台作業寬度5公尺（以軌道中心線往左右各2.5公尺），供單股道實施軍運作業，台鐵也同意出租土地供鄉公所改善道路使用，代辦軌道、電力及號誌等遷移工程，達到三贏。

竹南鎮公所指出，鎮公所在今年初向中央提報前瞻計畫基礎建設計畫爭取經費改善，獲內政部今年5月2日核定計畫經費共1845萬元（中央款87%、地方配合款13%），竹南鎮民代表會同意墊付，其中950萬元由台鐵代辦，其餘895萬經費由鎮公所執行月台復舊、道路拓寬、鋪面改善、新增鐵路圍籬及綠美化等相關工程，預計明年可完工，此路段將拓寬達8公尺的雙線道，屆時可有效解決道路及交通瓶頸問題。

苗栗縣竹南鎮公義路台鐵軍用戰備月台旁，道路僅3.9米，每到上下班尖峰時刻無法會車...
苗栗縣竹南鎮公義路台鐵軍用戰備月台旁，道路僅3.9米，每到上下班尖峰時刻無法會車，造成塞車，經相關單位協商，今年2月國防部同意拆除戰備月台三分之一，將道路從3.9米拓寬到8米的雙線道，今舉行動土典禮。記者劉星君／攝影
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苗栗縣竹南鎮公義路台鐵軍用戰備月台旁，道路僅3.9米，每到上下班尖峰時刻無法會車...
苗栗縣竹南鎮公義路台鐵軍用戰備月台旁，道路僅3.9米，每到上下班尖峰時刻無法會車，造成塞車，經相關單位協商，今年2月國防部同意拆除戰備月台三分之一，將道路從3.9米拓寬到8米的雙線道，今舉行動土典禮。圖／竹南鎮公所提供
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苗栗縣竹南鎮公義路台鐵軍用戰備月台旁，道路僅3.9米，每到上下班尖峰時刻無法會車...
苗栗縣竹南鎮公義路台鐵軍用戰備月台旁，道路僅3.9米，每到上下班尖峰時刻無法會車，造成塞車，經相關單位協商，今年2月國防部同意拆除戰備月台三分之一，保留該月台作業寬度5公尺，將道路從3.9米拓寬到8米的雙線道，今舉行動土典禮。記者劉星君／攝影
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台鐵塞車國防部

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