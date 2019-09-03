影／解決交通瓶頸 竹南戰備月台部分拆除拓寬公義路

2019-09-03 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣竹南鎮公義路台鐵軍用戰備月台旁，道路只有3.9米，該路段每到上下班尖峰時刻無法會車，造成塞車，成為交通瓶頸，經相關單位協商，今年2月國防部同意拆除戰備月台三分之一，保留該月台作業寬度5公尺，將道路從3.9米拓寬到8米的雙線道，今舉行動土典禮。

苗栗縣竹南鎮公所指出，台鐵竹南火車站北側軍用戰備月台，位在鐵路東側公義路旁，鄰近清寧陸橋，由於該戰備月台所在路段，公義路南北雙向車道縮減為單線道，最小路寬只有3.9公尺，成為道路交通瓶頸，上下班尖峰時段車輛無法會車造成塞車。

立法委員陳超明為解決此路段長期塞車問題，從2016年6月起多次邀集國防部、台鐵及竹南鎮公所等相關單位會勘，經多次協商，今年2月，終於獲國防部同意拆除三分之一月台，保留該月台作業寬度5公尺（以軌道中心線往左右各2.5公尺），供單股道實施軍運作業，台鐵也同意出租土地供鄉公所改善道路使用，代辦軌道、電力及號誌等遷移工程，達到三贏。