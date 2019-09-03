苗栗垃圾焚化廠營運11年 獲獎8次打造「綠色夢工廠」

2019-09-03 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣垃圾焚化廠以BOT模式興建，由中鼎集團裕鼎公司投資營運，每天處理量500公噸，11年前啟用，維持平均94.1％的高運轉效率，從100年起連5年或垃圾焚化廠查核評鑑優等獎，104、106年度榮獲「特優獎」，去年度在環保署全國垃圾焚化廠查核評鑑，再次獲「優等獎」殊榮。苗縣副縣長鄧桂菊今到垃圾焚化廠頒獎表揚投資營運廠商及監督公司的努力與付出。

鄧桂菊說，苗縣垃圾焚化廠營運11年，獲獎8次，實屬不易，有效解決苗縣廢棄物處理，積極配合環保署垃圾處理區域合作政策，今年更獲頒「區域合作獎」。

苗栗縣環保局指出，苗縣配合環保署垃圾區域合作政策，支援新竹縣、南投縣與桃園市，新竹縣與南投縣採常態性支援，一天處理兩縣共160噸垃圾量。桃園市垃圾焚化廠歲修才轉送苗栗縣支援；苗栗縣18鄉鎮市1天的家戶垃圾處理量260公噸；事業廢棄物部分，一天約50到55公噸。

環保局指出，苗縣垃圾焚化廠每年一般家戶垃圾共處理17餘萬公噸垃圾，將廢棄物轉化為燃料所產生綠電能源，在107年度發電量9482萬度，相當於2.4餘萬戶家庭一年的用電量；為落實垃圾進廠管制，垃圾傾卸平台設置垃圾檢查抓斗設備，配合連續式自動燃燒控制系統，使底渣產生率逐年下降，首創過磅系統結合車牌辨識及e-tag功能，節省清運車輛進廠過磅時間。