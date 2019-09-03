苑裡稻田彩繪換新裝 貓裏喵化身農夫預告米食季

2019-09-03 18:32 中央社 苗栗縣3日電



苗栗縣苑裡鎮農會著名的「稻田彩繪」二期作換新裝，由苗栗縣吉祥物「貓裏喵」頭戴斗笠、手握鋤頭化身農夫，徜徉稻田中，圖樣可愛吸睛，為11月的「苑裡米食季」活動暖身。

苑裡鎮農會推出稻田彩繪已16年，透過不同品種顏色稻作，組合出不同圖案，從早期「苑裡」兩個大字，到近幾年各式主題圖案，包括可愛的貓熊家族、耶誕老人及應景的端午龍舟、Q版媽祖等，每到觀賞期總吸引大批遊客前往拍照打卡，成為在地「經典小鎮」一大特色。

苗栗縣政府農業處指出，今年二期作稻田彩繪，縣府與苑裡鎮農會聯手打造「幸福苗栗 米食季」主題 ，由苗栗縣的代表吉祥物「貓裏喵」化身農夫造型亮相，頭戴斗笠手握鋤頭，徜徉於稻田中，圖樣十分可愛吸睛，加上斗大主題字樣，要為11月登場的「苑裡米食季」活動暖身。

農業處表示，苑裡鎮素有「苗栗穀倉」之稱，為推廣在地優質好米，縣府與農會合作串聯當地9處農村再生社區共同舉辦「苑裡米食季」，活動將集結在地特色農特產品展售、農村特色體驗活動及親子趣味闖關等。

苑裡鎮農會表示，目前稻田彩繪的圖樣已全部成形，爬上景觀台更能將整片彩繪稻田盡收眼底，景觀台位於苑裡鎮彎麗路99號，開放時間為每週二至週日上午9時至下午4時30分（每週一公休）。