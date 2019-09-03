桃園海砂屋社區110戶 房屋稅48萬退稅今後免繳

2019-09-03 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市龜山區金山社區一棟海砂屋3樓發生失花板崩塌險釀人命事件，引起社會重視，桃園市政府地方稅務局今天下午表示，龜山發生30多年海砂屋天花板崩塌意外，該局主動蒐集該社區海砂屋資料，確認符合減免房屋稅標準，主動核定金山、光峰社區110戶房屋稅48萬元今後免稅，已繳交房屋稅住戶直接退稅匯入住戶帳戶，住戶不須再奔波申請退稅，今後房屋稅免徵。

龜山區光峰路旁的金山社區35戶、光峰社區75戶總共110住戶，兩社區已被桃園市政府公告海砂屋危樓，不料上月19日一棟3 樓住戶突然4樓天花板崩塌，住戶逃過一劫餘悸猶存，該社區住戶希望市府專案專法趕快都更程序，市府住宅發展處以兩社區住戶未百分百同意自主都更，無法專案處理，目前進入公展程序，預定本月11日召開公聽會，依都更條例進行都更。

地方稅務局主管表示，金山社區發生海砂屋崩塌意外後，為落實簡政便民，該局蒐證金山、光峰社區相關海砂屋資料明確，依財政部規定，金山社區35住戶自去年6月起、光峰社區75住戶自今年4月起，鑑定結果屬於「長期拆除重建方案」必須拆除重建者，可免徵房屋稅，因此該局主動核定兩社區110戶減免房屋稅約48萬元，將已繳稅住戶全部直接退稅，住戶免出門即可收到退稅款。