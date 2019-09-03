親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高鐵撿到裝300萬登機箱 陳明文兒子：珍奶店南進資金

桃園海砂屋社區110戶 房屋稅48萬退稅今後免繳

2019-09-03 18:11聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市龜山區金山社區一棟海砂屋3樓發生失花板崩塌險釀人命事件，引起社會重視，桃園市政府地方稅務局今天下午表示，龜山發生30多年海砂屋天花板崩塌意外，該局主動蒐集該社區海砂屋資料，確認符合減免房屋稅標準，主動核定金山、光峰社區110戶房屋稅48萬元今後免稅，已繳交房屋稅住戶直接退稅匯入住戶帳戶，住戶不須再奔波申請退稅，今後房屋稅免徵。

龜山區光峰路旁的金山社區35戶、光峰社區75戶總共110住戶，兩社區已被桃園市政府公告海砂屋危樓，不料上月19日一棟3 樓住戶突然4樓天花板崩塌，住戶逃過一劫餘悸猶存，該社區住戶希望市府專案專法趕快都更程序，市府住宅發展處以兩社區住戶未百分百同意自主都更，無法專案處理，目前進入公展程序，預定本月11日召開公聽會，依都更條例進行都更。

地方稅務局主管表示，金山社區發生海砂屋崩塌意外後，為落實簡政便民，該局蒐證金山、光峰社區相關海砂屋資料明確，依財政部規定，金山社區35住戶自去年6月起、光峰社區75住戶自今年4月起，鑑定結果屬於「長期拆除重建方案」必須拆除重建者，可免徵房屋稅，因此該局主動核定兩社區110戶減免房屋稅約48萬元，將已繳稅住戶全部直接退稅，住戶免出門即可收到退稅款。

另外，海砂屋坐落土地於核准按自用住宅用地稅率課徵地價稅者，地上房屋如經主管機關通報限期停用拆除者，該土地所有權人若在重建房屋還在施工未核發使用執照前，若符合自用住宅用地規定，仍可繼續適用自用住宅用地課徵地價稅。

桃園市龜山區金山光峰社區110戶海砂屋，市府地方稅務局（見圖）主動核定符合減免房...
桃園市龜山區金山光峰社區110戶海砂屋，市府地方稅務局（見圖）主動核定符合減免房屋稅48萬元退稅，今後免徵房屋稅。記者曾增勳／攝影
分享
桃園市龜山區金山光峰社區110戶海砂屋（見圖），市府地方稅務局主動核定符合減免房...
桃園市龜山區金山光峰社區110戶海砂屋（見圖），市府地方稅務局主動核定符合減免房屋稅48萬元退稅，今後免徵房屋稅。記者曾增勳／攝影
分享

海砂屋金山都更

相關新聞

竹縣公道五延伸工研院支線通車 到高鐵僅須10分鐘

2019-09-03 16:09

台鐵北湖站電車線斷落 雙線不通估晚上6時搶通

2019-09-03 15:20

明新科大旁新興康樂路易肇事 將增設50公里測速照相桿

2019-09-03 14:57

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

桃園北橫路斷搶通公車過不去 市府廂型車接送後山學生

2019-09-03 14:16

新竹工業區將解除限高 未來可像竹科 大樓林立

2019-09-03 11:58

翻轉二手衣展創意 香港媳婦巧手創造新時尚

2019-09-03 08:53

新埔照門農村體驗 嘗美食採果樂

2019-09-02 23:44

苗栗YouBike 騎乘人次破百萬

2019-09-02 23:36

竹市長輩免費健檢 8280名額

2019-09-02 23:28

桃園社宅第2期包租代管 要衝1600件

2019-09-02 23:25

造橋舊衛生所 變長照2.0巷弄站

2019-09-02 23:15

為全運會暖場 超級瑪利歐 將現身桃園運動村

2019-09-02 23:07

全國古蹟日搭上地景藝術節 八德5處古蹟將有歷史導覽

2019-09-02 18:07

桃市社大課程超搶手 9月開課湧入近兩萬人報名

2019-09-02 16:37

這家牛肉麵店開幕別開生面 連3天免費招待弱勢

2019-09-02 14:45

高溫33度學童有冷氣吹 頭份所會：錢花的值得！

2019-09-02 14:05

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

大選前三個月 屏東縣警局長葉明潭驚傳中風

2019-09-02 19:20

獨／高雄大八飯店歇業2月 聯上集團預計9月10日接手

2019-09-03 00:19

地下室辦迎新 高雄某國小新生高達69人染流感

2019-09-02 19:34

嘉義市實施清道專案 用路人叫好、攤販擔憂

2019-09-02 20:47

新營共產天后宮掛五星旗 鄉民怒：這裡是台灣！

2019-09-03 14:17

「有魅力的城市」日本東京電視台介紹台南 首播專題報導

2019-09-03 12:22

新北租屋補助今開始受理 單身青年最高補助3200元

2019-09-02 20:46

台中「燙金」測速照相桿出爐 前三名都是老面孔

2019-09-03 12:27

確定了！掛五星旗新營共產天后宮 南市府認定是違建

2019-09-03 16:46

台鐵北湖站電車線斷落 雙線不通估晚上6時搶通

2019-09-03 15:20

超幸福！清潔隊出勤前有熱飯菜 資收所得抽成當獎金

2019-09-03 07:42

新北本月10日前多處施工 供水恐受影響

2019-09-03 11:40

五星共產廟又來了這次在深綠台南 市府：違法就拆

2019-09-03 16:49

嘉義市副市長終於要來了 前立委陳淑慧接任

2019-09-03 16:27

新竹工業區將解除限高 未來可像竹科 大樓林立

2019-09-03 11:58

板橋百年古蹟「大觀義學」水泥地粗糙 觀光客：好醜

2019-09-03 11:55

一天經手上千包 有她幫忙民眾丟垃圾變輕鬆

2019-09-03 08:00

自強隧道區間測速 超速大減8成

2019-09-02 23:49

南市取締超速大執法 周四啟動

2019-09-02 23:49

急開車門釀禍3年萬餘人受傷 他發明兩段式安全車門獲專利

2019-09-03 17:28

影／十三層遺址其實是十八層 他透露真十三層在牡丹

2019-09-03 16:49

紙風車重回台中場次確定 洪慈庸宣布4場次

2019-09-03 16:09

加工處高屏2園區6日同步徵才 共釋出481職缺

2019-09-03 09:43

緊鄰捷運三鶯線及北大 部落聚會所10月底完工

2019-09-02 19:43

明新科大旁新興康樂路易肇事 將增設50公里測速照相桿

2019-09-03 14:57

苗栗YouBike 騎乘人次破百萬

2019-09-02 23:36

竹縣公道五延伸工研院支線通車 到高鐵僅須10分鐘

2019-09-03 16:09

瑞穗舞鶴公主特調 推清爽蜜柚咖啡

2019-09-03 07:56

太平山平日公車低碳方便受歡迎 增停「三星一站」

2019-09-02 21:12

裝潢1年被白蟻啃光 木工獲判免賠

2019-09-03 00:00

審計新村打造者吳宗穎 中秋在台中歌劇院辦市集

2019-09-02 19:21

大八飯店停業 消保會籲業者趕快出面解決退費問題

2019-09-03 11:49

茶葉觀光工廠「HOHOCHA喝喝茶」 進駐日月潭

2019-09-02 22:18

影／為了迎媽祖 宜蘭縣府主管下海跳恰恰笑料百出

2019-09-03 14:02

嘉縣第一家非營利幼兒園本月中開學 稻江得標承辦

2019-09-03 11:23

慶祝93軍人節 百歲榮民抹流淚：那段過往不敢想

2019-09-03 11:28

明年 嘉市國中小班班有冷氣

2019-09-02 23:38

翻轉二手衣展創意 香港媳婦巧手創造新時尚

2019-09-03 08:53

明起3天 大一新生免費搭淡海輕軌

2019-09-02 23:56

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top