竹縣公道五延伸工研院支線通車 到高鐵僅須10分鐘

2019-09-03 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



「新竹縣公道五路延伸新闢工研院中興院區支線」起點為公道五路(近與員山路交叉路口)，終點在中興路上的工研院西大門。圖／新竹縣政府提供 分享 facebook 「新竹縣公道五路延伸新闢工研院中興院區支線」今天舉行通車典禮，內政部長徐國勇、營建署長吳欣修等人親自出席，縣長楊文科表示，通車後將解決過去縣道122線中興路，因工研院上、下班車輛左轉及進入中興院區造成的回堵問題，且未來從高鐵新竹站到工業技術研究院僅需10分鐘。

內政部表示，為解決在上、下午尖峰時間工研院中興院區中，尤其在竹中路至民族路段車流待轉造成大量車流回堵，新竹縣政府在103年提報計畫，內政部隨即規劃設計及發包施工，工程起點為公道五路(近與員山路交叉路口)，終點在中興路上的工研院西大門，在工程團隊的努力及新竹縣政府的配合下，在今年7月提前完工。

徐國勇表示，這段命名為工研路的「公道五路延伸新闢工研院中興院區支線」，連接國道1號、國道3號甚至是台68快速道路都非常便捷，且從高鐵新竹站到工研院也僅10分鐘，也能縮短到竹科時間，讓往來民眾、商務客不必再繞路。

內政部營建署北區工程處在簡報中指出，這次工程利用平面方式車行箱涵，克服穿越台鐵內灣支線的問題，並充分利用工程高差優勢，將穿越內灣線車行地下道排水採重力式排放，日前在8月初的豪雨中，地下道也確定未出現積水，不避設置抽水機，而採灌排系統分離設計，也大幅減輕新竹縣政府後續維護管理費用。