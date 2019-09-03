種菜集點換商品 將軍村食物森林召募城市農夫

2019-09-03 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市政府、梧桐環境整合基金會合作在將軍村開放圖書資訊園區打造600坪的食物森林，導入共耕共享友善循環機制，收成的食物可做為將軍村店家食材、志工共同享用，志工服務時數可集點兌換店家商品，市長林智堅說，透過食物森林營造友善環境推廣食農教育，也長輩多逛食物森林更加健康，少逛醫院，號召市踴躍加入志工行列。

將軍村食物森林目前種植60多種植物，包括柚子、荔枝、無患子等果樹，迷迭香、九層塔、羅勒等香草灌木，還有檸榢香茅、紫蘇等香草草本植物及藥用植物化石草、閉鞘薑、薑黃等，另外也有地瓜、芋頭等根莖作物及蔓花生、地瓜葉等地被植物，甚至還有水稻，非常多元。

林智堅今天採收青蔥、紫蘇等，並與將軍村店家翟九麵食館利用採收的青蔥料理翠玉月牙骨麵，邀大家踴躍加入食物森林志工，他說，3年前在馬偕醫院旁的公園綠地打造第1座食物森林，居民共同照顧作物，豐收時共享成果，尤其社區長輩更是食物森林的守護者，也因農事更加健康。

林智堅說，市府為推廣友善環境和梧桐基金會合作打造食物森林的空間，將軍村是第2座，也是開放共享的空間，讓市民藉由食物森林的空間及栽種創造出更多友善環境，藉此推廣食農教育，讓下一代知道所吃的食物、食材的生長過程，將軍村周邊不少社區，歡迎親子一起來照顧食物森林的植物，也歡迎長輩加入，多逛食物森林少逛醫院。

市府持續推動將軍村2期計畫，將來完工後，除保持歷史建築，也會把眷村的文化、美食及生活保存下來，另外，第3座食物森林設在動物園，已經完工，也是第1個設在動物園的食物森林。

梧桐環境整合基金會執行長朱慧芳說，食物森林可以讓都市綠地可以多層次利用，鼓勵社會參與，她發現食物森林的志工不分年齡、族群與社會背景，也有外籍人士參加，透過栽種、照顧、收成等過程，達到社會融合。