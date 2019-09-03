影／水流東柚茶之鄉 好生態黃裳鳳蝶也來

2019-09-03 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣頭份市流東社區好環境，茶園、柚子園好風光，其間的唐鴉生態藝術館廣種蝴蝶幼蟲食草及蜜源植物，連台灣本島體型最大蝴蝶也可以近距離觀察，社區希望串連生態、藝術、文化及農產等特色，打造成頭份市及鄰近新竹市的後花園。

頭份市流東茶柚節9月7日、8日登場，今年由客委會、苗栗縣政府、頭份市公所指導，流東社區發展協會主辦，立委鍾孔炤國會辦公室、苗栗縣議員陳光軒服務處、中港溪清流文化協會協辦，歡迎民眾參加。

流東社區發展協會總幹事吳梅蘭說，茶柚節在苗47線旁流東生活廣場，展售在地小農生產的農作物，及手作客家美食、工藝品，並辦理兒童寫生比賽、跳蚤市場義賣，安排茶席文化、藝文表演等，此外，今年聯合唐鴉生態藝術館規畫童玩DIY、定向越野闖關遊戲、蝴蝶生態導覽等。

其中，定向越野闖關引導到社區10個地點，欣賞沿路鄉村茶柚風光，並認識在地埤塘、歷史人文及物產，闖關通過後，有機會抽獎獲得手繪T恤，另唐鴉生態藝術館園區昨天上午6點多才紀錄到黃裳鳳蝶，負責解說的駱明永大為驚艷。