桃園北橫路斷搶通公車過不去 市府廂型車接送後山學生

2019-09-03 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市交通局租用9人座箱型車，接送復興區北橫後山學生上學放學。圖／桃園市政府交通局提供 分享 facebook 桃園市復興區台7線32.5K路段（榮華橋附近）7月以來，因風雨造成大面積坍塌崩落，道路一度中斷，經過緊急搶修雖已恢復通行，但是路側安全措施尚未完成，公車行駛安全有疑慮，目前只到羅浮，後山居民進出不便，學生沒有交通工具到不了學校，市府交通局今天表示，已經緊急租用9人座小客車，免費接送學生到校解決通學困擾。

交通局指出，公路總局復興工務段緊急搶修後，復興區台7線32.5K已恢復通行，但是現在道路窄只有3.1公尺，路側又沒有護欄等安全措施，公車車身寬度至少2.2公尺，市府基於乘客安全考量路側無安全設施，因此僅開放市區公車、免費公車行駛至羅浮口，暫時無法進入拉拉山後山地區。

但下學校已經開學，市議員陳瑛關心學生通學問題，交通局上個月底邀集教育局、復興區公所、介壽國中及議員研商解決學生上學交通問題，介壽國中傅美琴校長在會議中反映客運縮短行駛路線，已造成後山地區有10多位學生沒到校，希望市府能協助解決學生疏運問題。

市長鄭文燦指示，苦不能苦孩子，窮不能窮教育，不能因為道路路況問題影響孩童上課的權益，路況差公車不能行駛，不能讓孩子等路完工變寬了才上學，市府必須要有交通的應變方案，以安全、方便的運輸方式，讓學生可以順利到校。