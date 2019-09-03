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一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

榮民伯伯孟繁興說「歷史文化不能被遺忘」，今天將收集了60多年具有歷史意義的火柴盒贈與振聲高中，其中包括孟伯伯最珍貴的鍍金火柴盒等4000餘件，這些火柴盒收藏紀錄著國內外的時代記憶，雖然現在火柴盒早已不復見，但歷史文化仍能隨著被收藏著的火柴盒繼續流傳下去。

孟繁興17歲踏入軍人生涯，隨政府從老家山東來到台灣，58歲時以陸軍士官長退役，從軍41年，談及收藏火柴盒的契機，孟繁興說，當初覺得火柴盒不僅是用來點火，盒子上的標誌、圖案都充滿了歷史文化，因此就開啟了一甲子的收藏，起初沒有什麼收藏觀念，覺得火柴盒漂亮就隨手一扔，丟到床頭櫃裡，後來才開始將這些收藏品分門別類收納，更親手將其錶框。

4000多個火柴盒收藏可分類成10大系列，包括大陸、動態、商業、餐飲、金融、外國、專項、懷舊、歷史及藝文系列，其中孟繁興說這些收藏當中有著「最珍貴」、「最早」及「最小」的亮點，最珍貴的是一個從中國大陸跳蚤市場中發現的鍍金火柴盒，由於火柴盒上沒有名字、市面上也未曾見過，因此將它命名為「無根無蒂 無上上品」。

「自由之火」火柴盒為最早的火柴盒，始於民國50年，孟繁興表示「自由對台灣意義重大」，因此該火柴盒相當具有歷史價值，最小的火柴盒為孟繁興友人自英國所贈，上頭印有英國雙層巴士、大笨鐘及英國電話亭等圖樣。另外展場中還有不少亮眼的收藏品，如鄧麗君系列、歐巴馬系列的火柴盒，更有古代四大美人、清明上河圖、二次大戰10大名將及NBA籃球等珍藏。

振聲高中校長劉安國表示，孟繁興捐贈的4000餘個火柴盒會搭配108新課綱，先讓教師從這些具有文化意義的火柴盒中找尋教材，再帶領學生來學習，未來經學校設計科專業師生群仔細保管及詳細分類後，將依不同類別不定期辦理展覽，目前展場中吊掛的火柴盒收藏皆是由孟繁興親自設計、錶框，展期將展至9月底，邀請民眾從展覽中找回兒時記憶。

目前展場中吊掛的火柴盒收藏皆是由孟繁興親自設計、錶框，展期將展至9月底，邀請民眾...
目前展場中吊掛的火柴盒收藏皆是由孟繁興親自設計、錶框，展期將展至9月底，邀請民眾從展覽中找回兒時記憶。記者陳夢茹／攝影
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榮民伯伯孟繁興秉持「歷史文化不能忘」的精神，收集了60多年的火柴盒，今日將400...
榮民伯伯孟繁興秉持「歷史文化不能忘」的精神，收集了60多年的火柴盒，今日將4000餘件火柴盒贈與振聲高中。記者陳夢茹／攝影
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「自由之火」火柴盒為最早的火柴盒，始於民國50年，孟繁興表示「自由對台灣意義重大...
「自由之火」火柴盒為最早的火柴盒，始於民國50年，孟繁興表示「自由對台灣意義重大」相當具有歷史價值。記者陳夢茹／攝影
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孟繁興說，最珍貴的是一個從中國大陸跳蚤市場中發現的鍍金火柴盒，由於火柴盒上沒有名...
孟繁興說，最珍貴的是一個從中國大陸跳蚤市場中發現的鍍金火柴盒，由於火柴盒上沒有名字、市面上也未曾見過，因此將它命名為「無根無蒂 無上上品」。記者陳夢茹／攝影
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