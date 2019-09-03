城隍廟環境改善 無障礙紅磚廣場、景觀池再造百年廟埕

2019-09-03 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



新竹市地狹人稠，新竹都城隍廟位於市中心，為改善交通動線擁擠混亂的廟埕廣場及舊花台，市府投入1700萬元經費進行改善工程，從城隍廟龍鯉池起逐區改善，將拆除三角廣場老舊墩座，規畫平整無高差的紅磚廣場與夜間景觀池，並在北門街上植樹，讓百年城隍廟周邊擁有舒適的空間與視野，預計於明年3月正式開放。

步行城市執行總督導、同時負責該計畫的景觀建築師潘一如說，城隍廟龍鯉廣場是新竹市的軸心，與東門城及新竹州廳一起建構舊城區「金三角」，但既有的破舊矮牆卻阻絕該區的視野及行走動線，周邊也有任意停放的機車。

潘一如指出，「城隍廟周邊環境改善工程」將以「行人優先、視覺穿透」為概念，規畫平整無高低差的紅磚人行廣場，四周加設降雨排水系統，並內建噴霧及照明以調節微氣候和美化環境，也結合九如鯉魚「魚躍龍門」的風水意象，建設龍鯉廣場夜間景觀池，讓乾枯的龍鯉像變回湧泉；此外，也配合北門街拱門騎樓結構和城隍廟主殿的高度，在北門街側植樹，讓城隍廟廣場成為一個安全、舒適、無障礙、兼具美學的文化與觀光景點。

市府都發處表示，該工程共投入1700萬元經費，改善項目包括步道整平、廣場地坪改善、夜間照明強化、景觀水霧、電箱遷移、機車停車區調整等。